ETV Bharat / state

नए साल के जश्न से पहले अलर्ट पर राजधानी, वाहनों की हो रही चेकिंग, हुडदंगियों पर पैनी नजर

नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी- दिल्ली पुलिस

Etv Bharat
बाहरी जिला पुलिस कर रही चेकिंग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 31, 2025 at 7:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नए साल के जश्न में कोई अप्रिया घटना ना हो जाए इसके लिए दिल्ली पुलिस चप्पे-चप्पे पर निगरानी कर रही है. राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है. खासतौर पर बाहरी दिल्ली जिले में दिल्ली पुलिस डीसीपी सचिन शर्मा द्वारा एक स्पेशल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, अवैध शराब की तस्करी और किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति को समय रहते नियंत्रित करना है.

बाहरी जिला दिल्ली पुलिस द्वारा प्रमुख सड़कों, बॉर्डर एरिया, मार्केट, मेट्रो स्टेशनों और संवेदनशील इलाकों में सघन वाहन जांच की जा रही है. रात के समय विशेष बैरिकेडिंग लगाकर हर आने-जाने वाली गाड़ी की जांच की जा रही है. ब्रिथ एनालाइज़र के जरिए शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. वहीं अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की गहन तलाशी ली जा रही है.

नए साल के जश्न से पहले अलर्ट पर राजधानी (ETV BHARAT)

इसके साथ ही बाहरी जिला पुलिस द्वारा डेली ब्रीफिंग के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों और फील्ड स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है जिसे कोई आपात स्थिति न बने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी छोटी सूचना को भी गंभीरता से लिया जाए. वहीं शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों के साथ लगातार संवाद किया जा रहा है, ताकि समाज के हर वर्ग का सहयोग मिल सके और किसी भी अफवाह या विवाद की स्थिति को रोका जा सके.

डीसीपी बाहरी जिला सचिन शर्मा डीसीपी ने बताया कि हर जगह बारिगेडिंग की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस को जगह जगह लगाया जा रहा है. शराब पीने वाले पर कार्रवाई की जाएगी. हुड़दंग करने वालों पर नजर भी रखी जाएगी. आपात स्थिति पर 112 ओर पीसीआर तैनात रहेगी.

दिल्ली पुलिस का यह स्पेशल चेकिंग अभियान नए साल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें साथ ही कहा गया है कि पुलिस और जनता के सहयोग से ही नया साल सुरक्षित, खुशहाल और अमन-चैन के माहौल में मनाया जा सकता है.

ये भी पढे़ें- नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के सात मददगारों को दबोचा, परिवार को बंधक बनाकर की थी लूट

ये भी पढ़ें- 'ऑपरेशन आघात 3.0': न्यू ईयर से पहले एक्शन में दिल्ली पुलिस, 285 से ज्यादा अपराधी अरेस्ट, हथियार-मोबाइल भी बरामद

TAGGED:

DELHI POLICE SPECIAL DRIVE NEW YEAR
CHECKING ON VEHICLES IN DELHI
NEW YEAR SECURITY IN DELHI
NEW YEAR CELEBRATIONS IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.