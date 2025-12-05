ETV Bharat / state

सरपंच संघ का हल्लाबोल, 15वें वित्त मद की राशि समेत तीन सूत्रीय मांग

धमतरी में 15वें वित्त मद की राशि समेत तीन मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.

Outcry from sarpanches Three point demands
सरपंच संघ का हल्लाबोल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 7:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी : नगरी में सरपंच संघ ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है. सरपंच संघ ने 15वें वित्त मद की राशि समेत तीन सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक दिवसीय धरना प्रदर्श किया. सरपंच संघ नगरी के अध्यक्ष उमेश देव, महासचिव नरेश मांझी और कोषाध्यक्ष उत्तम सिंह नेताम समेत अलग-अलग गांवों के सरपंचों ने एक जगह इकट्ठा होकर अपनी आवाज बुलंद की. इस दौरान सरपंच संघ के प्रदर्शन को कांग्रेस ने समर्थन दिया.

ज्ञापन सौंपने के बाद भी नहीं हुआ समाधान

प्रदर्शन कर रहे सरपंचों ने कहा कि उनके कार्यकाल को नौ महीने बीतने को है,लेकिन आज तक 15वें वित्त मद की राशि नहीं मिली है. पंचायतों में पैसा नहीं होने के कारण पूरे विकास के काम रुके हुए हैं.राशि की मांग को लेकर पहले ही कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा जा चुका है. वहीं कुछ दिन पहले नगरी एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा गया था. लेकिन फिर भी मांग पूरी नहीं हुई.

Outcry from sarpanches Three point demands
15वें वित्त मद की राशि समेत तीन सूत्रीय मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मांग पूरी नहीं होने पर एक दिवसीय प्रदर्शन किए हैं. यदि जल्द ही हमारी मांगे पूरी नहीं हुईं तो हम बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे- उमेश देव, अध्यक्ष सरपंच संघ नगरी

102 गांवों के सरपंच हुए एकजुट

प्रदर्शन में नगरी विकास खंड के 102 गांवों के सरपंच मौजूद थे. नगरी में सरपंचों ने बजरंग चौक से पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद एक बार फिर मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया. इस दौरान ब्लॉक के सभी पुरुष और महिला सरपंच भी मौजूद रहें.

सरपंचों ने आवेदन में कहा है कि नगरी विकासखण्ड के 102 ग्राम पंचायतों एवं सरपंच संघ नगरी ने कई बार शासन प्रशासन से 15 वें वित्त एवं मूलभूत मद की राशि मांगी.राशि नहीं आने के कारण कई ग्राम पंचायतों में विकास कार्य ठप हो गया है.विकास कार्य रुकने से आम जनता आक्रोशित है. इसलिए सरपंच संघ ग्राम विकास कार्यों के लिए राशि की मांग की जाती है, जिनमें 15 वें वित्त की राशि अतिशीघ्र दिलाने की मांग, मूलभूत की राशि प्रदान करने, सभी सरपंचों की मानदेय राशि बढ़ाने और सभी पंचायतों में मनरेगा का कार्य देने की मांग की गई है.

नई जमीन गाइडलाइन से बयाना संकट गहराया, रजिस्ट्री ठप, कांग्रेस ने रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप

जनता के लिए खुला कोंडागांव का बंधा तालाब गार्डन, लोग भ्रमण का उठा सकेंगे लुत्फ

हकवा पहाड़ी पर भीषण मुठभेड़ की कहानी, खाली कारतूस और गोलियों के निशान दे रहे गवाही

TAGGED:

DEMANDS INCLUDS AMOUNT
THREE POINT DEMANDS
सरपंच संघ का हल्लाबोल
15वें वित्त मद की राशि
OUTCRY FROM SARPANCHES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.