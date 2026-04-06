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पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार, ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा : विष्णुदेव साय

सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया है. साय के मुताबिक बंगाल में टीएमसी के खिलाफ आक्रोश है.

Outcry against Mamta in West Bengal
पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 6, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का 47 वां स्थापना दिवस मनाया गया. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण भी किया.

'पश्चिम बंगाल में ममता ने नहीं किया विकास'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के SIR पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी ने विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है. 4 मई को पश्चिम बंगाल में चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और बीजेपी की सरकार बन रही है. इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे.

टीएमसी के खिलाफ जनता का आक्रोश

सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के SIR को लेकर दिए गए बयान के मामले में कहा कि हम पश्चिम बंगाल होकर आए हैं. वहां ममता बनर्जी सरकार और टीएमसी के खिलाफ जनता में बहुत आक्रोश है. पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 15 साल में वहां पर विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है. भारत सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल रहा है.प्रधानमंत्री आवास की बात हो या फिर घर-घर जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन हो या फिर कृषक सम्मान निधि इस तरह की कोई भी योजना 15 साल में लागू नहीं हो पाई. जिससे पश्चिम बंगाल की आम जनता और गरीबों का बहुत अहित हुआ है.

पश्चिम बंगाल में बनेगी बीजेपी की सरकार : विष्णुदेव साय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पिछले 15 सालों में बंगाल में किसी को रोजगार नहीं मिला है. बहन बेटियों की इज्जत भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में पश्चिम बंगाल में जन सैलाब उमड़ा था. भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जितने भी आयोजन हो रहे हैं. उसमें जन सैलाब देखने को मिल रहा है. यह इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की लहर चल रही है. 4 मई को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है - विष्णुदेव साय,सीएम छग

सीएम विष्णुदेव साय ने आगे कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 47 वां स्थापना दिवस है. स्थापना दिवस के मौके पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है. पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया है. उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है. उनका आशीर्वाद हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर बना रहे. यही कल्पना और सोच के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है. इस राज्य का तेजी से विकास हो हम सब लोग उनके सपनों को पूरा कर पाएं ऐसी कामना करते हैं.

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