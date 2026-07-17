बोकारो में मौसमी बीमारियों का बढ़ा प्रकोप, सर्पदंश और डॉग बाइट के मामलों में भी इजाफा, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या
बोकारो में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है. जिले के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है.
Published : July 17, 2026 at 5:09 PM IST
बोकारो:बरसात का मौसम अपने साथ बीमारियों का खतरा भी लेकर आया है. बोकारो में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बोकारो सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन ऐसे ही मरीज पहुंच रहे हैं. ज्यादातर मरीजों में सर्दी-जुकाम और बुखार के लक्षण हैं. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
साथ ही जिले में सर्पदंश और डॉग बाइट के मामलों में भी इजाफा हुआ है. प्रत्येक दिन अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं. हालांकि अस्पतालों में एंटी वेनम और रेबीज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं. लोगों से बरसात के समय निकलने वाले विषैले जीव-जंतु से सवाधान रहने की अपील की गई है.
बोकारो के सिविल सर्जन डॉ. अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि बरसात के मौसम में घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दें. यदि कहीं पानी जमा हो जाए तो उसमें केरोसिन या जला हुआ मोबिल डालें, ताकि मच्छरों का प्रजनन रोका जा सके और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हो सके. उन्होंने बताया कि बारिश के दौरान सांप और बिच्छू अक्सर घरों में घुस आते हैं. खासकर रात में डंसने वाले अधिकांश सांप विषैले हो सकते हैं. इसलिए सोने से पहले बिस्तर की जांच करें और कमरे, आंगन तथा चूल्हे के आसपास विशेष सतर्कता बरतें.
सिविल सर्जन ने लोगों को बारिश में भींगने से बचने, फुल शर्ट पहनकर बाहर निकलने, गर्म भोजन करने और पानी को उबालकर पीने की सलाह दी है. उनका कहना है कि थोड़ी सी सावधानी बरसात के मौसम में गंभीर बीमारियों से बचाने में बेहद कारगर साबित हो सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि तबीयत खराब होने, सांप के डंसने या डॉग बाइट की स्थिति में बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचें और झाड़-फूंक जैसे अंधविश्वास से बचें.
ये भी पढ़ें-
झारखंड में डेंगू-चिकनगुनिया पर हाई अलर्ट, सरकार की सभी जिलों को एडवाइजरी, घर-घर लार्वा सर्वे और स्रोत नष्ट करने के निर्देश
कोल्हान में ब्रेन मलेरिया का बढ़ता खतरा: पश्चिमी सिंहभूम के 86 गांव हाई अलर्ट पर
तमाड़ के बेलबेड़ा में मलेरिया का बढ़ता प्रकोप, 336 जांच में 160 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने तेज की निगरानी