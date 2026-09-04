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मौसमी बीमारियों का बढ़ता प्रकोप, राजस्थान में स्वाइन फ्लू के बाद अब स्क्रब टायफस ने बढ़ाई चिंता

जुलाई से अगस्त के महीनों में स्क्रब टायफर के मामलों में करीब 5 गुना बढ़ोतरी हुई है.

Health Department Building
स्वास्थ्य भवन (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 5:13 PM IST

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जयपुर: प्रदेश में मौसमी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है. इस बार डेंगू, मलेरिया के मुकाबले स्वाइन फ्लू और स्क्रब टायफस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है. राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में पिछले एक महीने में स्क्रब टायफस के मामलों में पांच गुना से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चिकित्सकों के अनुसार स्क्रब टायफस एक बैक्टीरियल संक्रमण है. इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे दिखाई देते है जिसके कारण कई बार मरीज की बीमारी की पहचान में देरी हो जाती है.

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि प्रदेश में मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए विभाग पूरी तरह अलर्ट है. मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एवं स्क्रब टाइफस सहित स्वाइन फ्लू पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही सभी जिलों में 24X7 कंट्रोल रूम सक्रिय एवं क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पढ़ें: प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 129 से अधिक मामले, एसएमएस अस्पताल अलर्ट मोड पर, डेडिकेटेट आईसीयू रिजर्व

एक माह में तेजी से बढ़े मामले: एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में 17 मरीजों में स्क्रब टायफस की पुष्टि हुई थी. अगस्त में यह आंकड़ा सीधे 93 पर पहुंच गया. यानी एक महीने में मामलों में पांच गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई. जनवरी से अगस्त के बीच कुल 126 मरीज स्क्रब टायफस के सामने आ चुके हैं. बारिश के बाद खेतों, झाड़ियों और घास वाले इलाकों में रहने या वहां काम करने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा अधिक रहता है. डॉ रवि प्रकाश शर्मा का कहना है कि मौसमी बीमारियों को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं और इलाज में काम आने वाली दवाइयों के स्टोरेज को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.

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स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़े: स्क्रब टायफस के साथ स्वाइन फ्लू के मामलों में भी तेजी देखने को मिल रही है. हाल ही में केबिनेट मंत्री डॉ किरोडीलाल मीणा भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए थे. प्रदेश में साल के शुरुआती सात महीनों में जहां स्वाइन फ्लू के करीब 91 मामले सामने आए थे. वहीं बीते अगस्त माह में ही 147 नए केस सामने आए हैं. चिकित्सकों के अनुसार लगातार तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी, खांसी या अन्य लक्षण दिखाई देने पर मरीज को खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय जांच करवानी चाहिए. समय पर जांच और उपचार मिलने से स्क्रब टायफस और स्वाइन फ्लू दोनों में गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है. डॉ शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए घर-घर सर्वे, एंटी लार्वा, एंटी एडल्ट एवं सोर्स रिडक्शन जैसी गतिविधियां लगातार चलाई जा रही है.

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रेपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन: डॉ शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम, पहचान और समय पर उपचार के लिए फील्ड स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. प्रत्येक स्तर पर रेपिड रेस्पॉन्स टीमों का गठन कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है ताकि किसी भी आउटब्रेक की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके. अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में मरीजों के उपचार के लिए अस्पतालों में अलग से बेड आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं.

एसएमएस अस्पताल भी अलर्ट मोड़ पर : राजधानी जयपुर स्थित सवाई मानसिंह अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है. सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के गंभीर मरीजों के लिए डेडिकेटेड आईसीयू रिजर्व रखा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके. डॉ माहेश्वरी का कहना है कि स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने संक्रमण से निपटने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है. गंभीर मरीजों को तत्काल आईसीयू सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डेडिकेटेड बेड रिजर्व किए गए हैं. साथ ही चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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