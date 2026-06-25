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5000 में से सिर्फ 226 कोचिंग रजिस्टर्ड, बाकी सब अवैध?, जानें क्या कहता है 2002 का अध्यादेश

लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि राजधानी में 226 कोचिंग उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हैं. ऐसे में जो कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभी कोचिंग संस्थानों समेत अन्य व्यावसायिक संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण और भवन के मानकों को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण और फायर ऑफिसर की टीम कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कोचिंग में छात्र पढ़ते हैं और वहां की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है. लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी भी अब एलडीए और फायर विभाग के साथ कोचिंग में जाकर मानकों के बारे में जानकारी जुटाएंगे. ऐसे में जो कोचिंग संस्थान बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.

उत्तर प्रदेश में कोचिंग संचालन के लिए अध्यादेश के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करता है तो उसे अवैध माना जाएगा, जिसके तहत उच्च शिक्षा की ओर से कोचिंग पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. राजधानी लखनऊ में कोचिंग व्यवसाय और जिम्मेदारों की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ एजुकेशन का हब है और यहां पर लगभग 5000 कोचिंग सेंटर संचालित हैं, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग में मात्र 226 कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन है.

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में लगभग 5000 कोचिंग संचालित हो रहे हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग में सिर्फ 226 कोचिंगों का रजिस्ट्रेशन हैं उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियम अध्यादेश 2002 कोचिंग अधिनियम के तहत कोचिंग संचालित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है. इस अध्यादेश में कोचिंग के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को स्पष्ट किया गया है.

भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन अलर्ट

दरअसल, अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ के अवैध परिसर खासकर कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद एलडीए ने घटना के तीसरे दिन पूरे लखनऊ में कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ अभियान चलाया है. इस दौरान बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया. वहीं, भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है.

राजधानी में बड़ी संख्या में कोचिंग्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग में संचालित हैं, जबकि नियम के तहत कोचिंग का संचालन कमर्शियल बिल्डिंग में होना चाहिए, जिसका एलडीए से नक्शा पास होना अनिवार्य है. फायर एनओसी की बात करें तो 500 मीटर से कम क्षेत्रफल की बिल्डिंग और 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली बिल्डिंग को फायर एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन संस्थाओं को भी फायर सेफ्टी के संसाधनों को अपने पास रखना अनिवार्य होता है. कोचिंग का संचालन करने के लिए उसे उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. राजधानी लखनऊ में भी बड़ी संख्या में कोचिंगों ने उच्च शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है.

क्या कहता है 2002 का अध्यादेश (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहता है उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अध्यादेश 2002 के अनुसार कोचिंग सेंटर चलाने के मुख्य नियमों के बारे में प्रोफेसर अंजनी मिश्रा ने ईटीवी भारत से बताया कि कोचिंग का संचालन करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति या संस्था उच्च शिक्षा की ओर से जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोचिंग का संचालन नहीं कर सकते हैं.

उन्होंने बताया कि "कोचिंग सेंटर खोलने के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में आवेदन और निर्धारित शुल्क जमा करना होता है. जांच के बाद सभी शर्तें पूरी होने पर सक्षम अधिकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करता है. किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का शिक्षक या कर्मचारी कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं करेगा. शर्तों का उल्लंघन होने पर पंजीकरण सस्पेंड या निरस्त किया जा सकता है. बिना रजिस्ट्रेशन के कोचिंग चलाने, स्थापित करने या उसका प्रबंधन करने पर रोक है."



कोचिंग रजिस्ट्रेशन के लिए मानक

जिस परिसर में कोचिंग खोली जा रही है वह सुरक्षा के लिहाज से उपयोगी होनी चाहिए.

छात्रों के लिए यहां पर बैठने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए.

पर्याप्त मात्रा में क्लासरूम व कार्य करने के लिए कर्मचारियों के लिए अलग से ऑफिस होना चाहिए.

परिसर में छात्राओं के लिए अलग-अलग वॉशरूम होने चाहिए.

फायर सेफ्टी की व्यवस्था होनी चाहिए.

कोचिंग परिसर में आने-जाने के लिए सुरक्षित रास्ते होने चाहिए.

कोचिंग में आने वाले बच्चों की फीस व कर्मचारियों के रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था होनी चाहिए.

कोचिंग में बच्चों के लिए पानी पीने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए.

अध्यादेश के अनुसार कोचिंग का संचालन कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का शिक्षक नहीं कर सकता. शर्तों के उल्लंघन होने पर अधिकारी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है.



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