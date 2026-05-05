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डूंगरपुर जिले के 11 में से 5 कॉलेजों में एक भी लेक्चरर नहीं, कुल 92 पद खाली

जिले में राजसेस व राज्य सरकार संचालित 11 कॉलेज में स्वीकृत लेक्चरर्स के 170 पदों में से 92 पद खाली हैं.

Queues of girls at the college
कॉलेज में लड़कियों की कतारें (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 2:43 PM IST

2 Min Read
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डूंगरपुर: जिले में उच्च शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है. सरकारी कॉलेजों में वर्षों से व्याख्याताओं के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है. पिछले चार साल में खुले 7 नए कॉलेजों में से 5 कॉलेज में एक भी स्थायी लेक्चरर नहीं है. जिले में राजसेस व राज्य सरकार संचालित 11 कॉलेज में स्वीकृत लेक्चरर्स के 170 पदों में से 92 पद खाली हैं. हालांकि गेस्ट फैकल्टी के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है. स्थायी व्याख्याता नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है. नए सत्र के लिए कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गए.

डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य गणेश लाल ने बताया कि डूंगरपुर जिले में साल 2021 से पहले केवल 3 सरकारी कॉलेज थे. इनकी संख्या अब 11 हो गई. इन कॉलेजों में व्याख्याताओं के कुल 170 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 78 व्याख्याता कार्यरत हैं. शेष 92 पद रिक्त होने से पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. विशेषकर राजसेस के तहत खुले 6 कॉलेजों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां प्रिंसिपल से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के पद खाली हैं.

कॉलेजों में वर्षों से व्याख्याताओं के पद रिक्त (वीडियो ईटीवी भारत डूंगरपुर)

पढ़ें:लेक्चरर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 595 में से 231 अभ्यर्थी ही पहुंचे, 7 साल बाद हुई ऑनलाइन परीक्षा

इन कॉलेजों में शून्य शिक्षक

कॉलेज स्वीकृत पद कार्यरत रिक्त पद
झोंथरी 8 0 8
गलियाकोट

8

0

8

साबला 8 0 8
पालदेवल 8 0 8
रामसागड़ा 8 0 8

कमी के बीच 'डेपुटेशन' का खेल: जिले के सरकारी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी है. वही चार ऐसे कॉलेज हैं, जहां कई विषयों के व्याख्याता हैं लेकिन राजनीतिक रसूखों के चलते कई व्याख्याता डेपुटेशन पर है. इसमे एसबीपी कॉलेज में 42 में से 2 व्याख्याता, बिछीवाड़ा कॉलेज में 6 में से 4 व्याख्याता, सीमलवाड़ा कॉलेज में 5 में से एक और सागवाड़ा कॉलेज में 6 में से एक व्याख्याता लम्बे समय से डेपुटेशन पर हैं. व्याख्याता के डेपुटेशन पर होने से उक्त स्थान पर गेस्ट फैकेल्टी पर भी व्याख्याता नहीं लग पाता है. इन कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों के अभाव के बावजूद नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई. सवाल उठता है कि बिना शिक्षकों के नए छात्र इन कॉलेजों में प्रवेश लेकर अपना भविष्य कैसे संवारेंगे.

Studies disrupted at college
कॉलेज में पढ़ाई बाधित (ETV Bharat Dungarpur)

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HIGHER EDUCATION INFRASTRUCTURE
NOT A SINGLE LECTURER IN 5 COLLEGES
A TOTAL OF 92 VACANCIES
BEFORE 2021 WERE 3 GOVT COLLEGE
COLLEGE EDUCATION IN DUNGARPUR

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