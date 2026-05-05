ETV Bharat / state

डूंगरपुर जिले के 11 में से 5 कॉलेजों में एक भी लेक्चरर नहीं, कुल 92 पद खाली

डूंगरपुर: जिले में उच्च शिक्षा का ढांचा चरमरा गया है. सरकारी कॉलेजों में वर्षों से व्याख्याताओं के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है. पिछले चार साल में खुले 7 नए कॉलेजों में से 5 कॉलेज में एक भी स्थायी लेक्चरर नहीं है. जिले में राजसेस व राज्य सरकार संचालित 11 कॉलेज में स्वीकृत लेक्चरर्स के 170 पदों में से 92 पद खाली हैं. हालांकि गेस्ट फैकल्टी के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है. स्थायी व्याख्याता नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है. नए सत्र के लिए कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गए.

डूंगरपुर के एसबीपी कॉलेज के प्राचार्य गणेश लाल ने बताया कि डूंगरपुर जिले में साल 2021 से पहले केवल 3 सरकारी कॉलेज थे. इनकी संख्या अब 11 हो गई. इन कॉलेजों में व्याख्याताओं के कुल 170 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 78 व्याख्याता कार्यरत हैं. शेष 92 पद रिक्त होने से पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. विशेषकर राजसेस के तहत खुले 6 कॉलेजों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां प्रिंसिपल से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के पद खाली हैं.