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अनियंत्रित वाहन सड़क छोड़कर घर में घुसा, 2 की मौत, कई अन्य घायल

लातेहार: चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामोदर गांव में बुधवार की शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई. इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में स्कॉर्पियो चालक अरविंद कुमार (अरविंद सिंह) और घर के बाहर बैठी महिला राखी देवी शामिल हैं.

चंदवा से बालूमाथ की ओर जा रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दामोदर गांव के पास अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे स्थित एक घर में जा घुसी. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो का ड्राइवर समेत उस पर सवार अन्य लोग तथा घर में उपस्थित महिलाएं और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों का इलाज

स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी और सभी घायलों को चंदवा अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने जांच के बाद अरविंद सिंह और राखी देवी को मृत घोषित कर दिया. चार घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि शेष तीन घायलों का इलाज चंदवा अस्पताल में ही चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

चंदवा थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मामले की पूरी जांच की जा रही है. मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेजा जा रहा है.