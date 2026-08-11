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लखनऊ में अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने डिलीवरी बॉय को रौंदा, CCTV खंगाल रही पुलिस, आरोपी चालक फरार

तेज रफ्तार का कहर ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र में सोमवार देर रात घटे निगोहां के मेरख नगर निवासी 21 वर्षीय नितिन चौरसिया अपनी बाइक से काम निपटाकर लौट रहे थे, तभी काल बनी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. ​हादसे की खबर मिलते ही गांव और घर में मातम पसर गया.



हादसे के बाद चालक फरार: ​​मिली जानकारी के अनुसार, नितिन चौरसिया सोमवार रात अपनी मोटरसाइकिल से कालिंदी नहर चौराहे से सेक्टर-12 चौराहे की तरफ जा रहे थे. ​जैसे ही वे नहर पुलिया चौराहे के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि नितिन उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से चोटिल होकर लहूलुहान हो गए. चालक अपने वाहन समेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. मृतक नितिन चौरसिया (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)