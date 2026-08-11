लखनऊ में अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने डिलीवरी बॉय को रौंदा, CCTV खंगाल रही पुलिस, आरोपी चालक फरार
कालिंदी नहर के पास दर्दनाक हादसा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:28 PM IST
लखनऊ: पीजीआई क्षेत्र में सोमवार देर रात घटे निगोहां के मेरख नगर निवासी 21 वर्षीय नितिन चौरसिया अपनी बाइक से काम निपटाकर लौट रहे थे, तभी काल बनी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया. हादसे की खबर मिलते ही गांव और घर में मातम पसर गया.
हादसे के बाद चालक फरार: मिली जानकारी के अनुसार, नितिन चौरसिया सोमवार रात अपनी मोटरसाइकिल से कालिंदी नहर चौराहे से सेक्टर-12 चौराहे की तरफ जा रहे थे. जैसे ही वे नहर पुलिया चौराहे के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि नितिन उछलकर सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से चोटिल होकर लहूलुहान हो गए. चालक अपने वाहन समेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.
शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों को हादसे की लिखित सूचना दे दी गई है. परिजनों की तरफ से लिखित तहरीर मिलते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा. दुर्घटनास्थल और आसपास के रास्तों पर लगे सीसीटीवी खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके.- बसंथ कुमार रल्लापल्ली, ADCP
डॉक्टरों ने मृत घोषित किया: हादसे के तुरंत बाद राहगीरों की सूचना पर चौकी प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए लहूलुहान नितिन को तत्काल एंबुलेंस से केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. हालांकि, सिर और शरीर में आई गंभीर चोटों के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और उन्होंने नितिन को मृत घोषित कर दिया.
मृतक करता था डिलीवरी बॉय का काम: नितिन अपने दो भाइयों में सबसे बड़े थे और परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए दिन-रात मेहनत करके डिलीवरी बॉय का काम करते थे. उनके छोटे भाई का नाम जितिन है, जबकि पिता सरवन गांव में ही मेहनत-मजबूरी कर पान की खेती करते हैं.
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