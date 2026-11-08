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कानपुर में अनियंत्रित थार ने स्कूटी सवार को रौंदा, लड़की चला रही थी गाड़ी, दोस्त के साथ दूसरी कार में बैठकर भागी

थार ने स्कूटी सवार को कुचला. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : कल्याणपुर इलाके में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी सवार एक अधेड़ को ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थार बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक घर की बाउंड्री तोड़ते हुए बगीचे में जा घुसी. हादसे के तुरंत बाद गाड़ी में सवार लड़कियां थार को वहीं छोड़कर दूसरी कार में बैठकर भाग गईं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हादसे के समय थार बहुत तेज़ रफ्तार में थी. स्कूटी सवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला. टक्कर लगने के बाद बेकाबू गाड़ी मकान की बाउंड्री तोड़ते हुए बगीचे में जाकर रुकी. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार में दो लड़कियां मौजूद थीं जिनमें से एक गाड़ी चला रही थी. मृतक की पहचान पनकी के स्वराज नगर के रहने वाले संतोष सिंह चौहान (55) के रूप में हुई है.