कानपुर में अनियंत्रित थार ने स्कूटी सवार को रौंदा, लड़की चला रही थी गाड़ी, दोस्त के साथ दूसरी कार में बैठकर भागी
स्कूटी सवार को टक्कर मारने के बाद बेकाबू थार सड़क किनारे बने एक घर की बाउंड्री तोड़ते हुए बगीचे में जा घुसी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 8:25 AM IST
कानपुर : कल्याणपुर इलाके में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने स्कूटी सवार एक अधेड़ को ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थार बेकाबू होकर सड़क किनारे बने एक घर की बाउंड्री तोड़ते हुए बगीचे में जा घुसी. हादसे के तुरंत बाद गाड़ी में सवार लड़कियां थार को वहीं छोड़कर दूसरी कार में बैठकर भाग गईं. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी के नंबर के आधार पर मामले की छानबीन कर रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, हादसे के समय थार बहुत तेज़ रफ्तार में थी. स्कूटी सवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला. टक्कर लगने के बाद बेकाबू गाड़ी मकान की बाउंड्री तोड़ते हुए बगीचे में जाकर रुकी. शुरुआती जांच में पता चला है कि कार में दो लड़कियां मौजूद थीं जिनमें से एक गाड़ी चला रही थी. मृतक की पहचान पनकी के स्वराज नगर के रहने वाले संतोष सिंह चौहान (55) के रूप में हुई है.
मौके पर पहुंचे स्वराज के बेटे राहुल चौहान ने शव की पहचान की. राहुल चौहान ने बताया कि पिताजी रात करीब 7:30 बजे अपनी स्कूटी से माताजी की साड़ी लेकर निकले थे. उन्होंने यह तो नहीं बताया था कि कहां जा रहे हैं बस इतना कहा था कि थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन इसके तुरंत बाद हादसे की खबर मिली. पुलिस के मुताबिक टक्कर मारने वाली थार गाड़ी के मालिक से संपर्क किया जा रहा है, ताकि हादसे के वक्त गाड़ी चला रही लड़की और उसमें मौजूद बाकी लोगों का पता लगाया जा सके. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा रही है.
कल्याणपुर थाने की पुलिस ने हादसे के बाद थार की नंबर प्लेट से उसके मालिक का पता निकाला है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी के मालिक का नाम कृष्ण कुमार लिखा है. जिसका पता फ्लैट नंबर एस-2, दूसरी मंजिल, ज्ञान विला, बी-ब्लॉक, पनका बहादुर नगर, पनकी है. एसीपी कल्याणपुर दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि थार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौके पर मृत्यु हो गई है. मृतक की पहचान कर परिजनों से संपर्क कर तहरीर प्राप्त की जा रही है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
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