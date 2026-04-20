भिलाई में बेकाबू जीप पलटी, हादसे में 1 की मौत 2 घायल, नेहरू नगर चौक की घटना
हादसे में घायल 1 युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. युवक को भिलाई के हाइटेक अस्पताल में भर्ती किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 20, 2026 at 3:00 PM IST
भिलाई: रफ्तार का कहर एक बार फिर शहर में देखने को मिला. रविवार और सोमवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार थार जीप बेकाबू होकर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी चला रहे शख्स ने गाड़ी के ऊपर से अपना नियंत्रण खो दिया. हादसा भिलाई के नेशनल हाइवे नेहरू नगर के करीब हुआ. हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि इस हादस में 2 लोग गंभीर रुप से घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.
तेज रफ्तार थार हादसे का शिकार
सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कार में सुपेला निवासी तीन दोस्त आकाश केशरवानी, ऋतिक साहू और करण सिंह सवार थे. बताया जा रहा है कि हादसे के समय वाहन की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आकाश केशरवानी की मौके पर ही मौत हो गई.
हादसे में 1 की मौत 2 घायल
सड़क हादसे में घायल करण सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे तत्काल भिलाई के हाईटेक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. तीसरे युवक ऋतिक साहू को मामूली चोटें आई हैं और उसकी स्थिति फिलहाल सामान्य है. घटना की सूचना मिलते ही सुपेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
प्राथमिक जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है. हालांकि, पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. इसके साथ ही वाहन की तकनीकी स्थिति की भी जांच की जा रही है. जिला प्रशासन ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को मौके से हटा लिया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.
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