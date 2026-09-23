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छात्रसंघ चुनाव: प्रत्याशी की रैली में घुसी BJP स्टीकर लगी बेकाबू कार, चपेट में आने से बचे कई छात्र

हल्द्वानी MBPG कॉलेज के बाहर छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी की रैली में बेकाबू कार घुस गई. कार पर बीजेपी का स्टीकर लगा था.

HALDWANI
प्रत्याशी की रैली में घुसी BJP स्टीकर लगी बेकाबू कार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 6:07 PM IST

2 Min Read
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हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमबीपीजी कॉलेज) के बाहर सड़क पर उप सचिव पद की प्रत्याशी के शक्ति प्रदर्शन के बीच में एक अनियंत्रित कार घुस गई. कार के घुसने ने छात्र-छात्राओं के बीच अफरा तफरी मच गई. कार के छात्रों की रैली के बीच घुसने का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कार के आगे बढ़ने के दौरान छात्र इधर-उधर हटते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान एक छात्र कार की टक्कर से गिरा भी. गनीमत रही की कोई चोट नहीं आई. कार पर बीजेपी का स्टीकर भी नजर आ रहा है.

दरअसल, 23 मार्च बुधवार को उप सचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ऋषिका अपने सैकड़ों समर्थकों संग कॉलेज के बाहर सड़क में रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन कर रही थीं. इसी दौरान एक सफेद रंग की बीजेपी स्टीकर लगी अनियंत्रित कार तेज गति से छात्रों के बीच पहुंच गई. कार के तेज गति से आगे बढ़ते ही सड़क पर मौजूद छात्रों में हलचल मच गई.

इस दौरान कई छात्र खुद को कार से बचाने के लिए इधर-उधर भागते भी नजर आए. हालांकि, कार की साइड से टक्कर लगने से एक छात्र सड़क पर गिरा भी. गनीमत रही कि छात्र को कोई चोट नहीं आई. इस पूरी घटना से छात्रों में अफरा तफरी मची रही. इस घटना का पूरा दृश्य मोबाइल पर भी कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल रहा है.

वहीं वीडिया का पुलिस ने संज्ञान लिया है. पुलिस ने अपनी तरफ से कार के संबंध में जांच शुरू कर दी है.

सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया कि कॉलेज के पास सड़क में अचानक एक कार रैली के बीच घुसती हुई दिखाई दे रही है. जिस कारण छात्रों में अफरा-तफरी मच गई थी. संबंधित कोतवाली को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. वाहन ट्रेस किया जा रहा है. साथ ही प्रत्याशी को भी कॉलेज की ओर से सड़क पर बिना अनुमति शक्ति प्रदर्शन और रैली निकालने पर नोटिस भिजवाया जाएगा.
-मनोज कत्याल, एसपी सीटी-

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हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज
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हल्द्वानी में कार ने मारी टक्कर
HALDWANI MBPG COLLEGE

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