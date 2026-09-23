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छात्रसंघ चुनाव: प्रत्याशी की रैली में घुसी BJP स्टीकर लगी बेकाबू कार, चपेट में आने से बचे कई छात्र

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित मोती राम बाबू राम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (एमबीपीजी कॉलेज) के बाहर सड़क पर उप सचिव पद की प्रत्याशी के शक्ति प्रदर्शन के बीच में एक अनियंत्रित कार घुस गई. कार के घुसने ने छात्र-छात्राओं के बीच अफरा तफरी मच गई. कार के छात्रों की रैली के बीच घुसने का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में कार के आगे बढ़ने के दौरान छात्र इधर-उधर हटते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान एक छात्र कार की टक्कर से गिरा भी. गनीमत रही की कोई चोट नहीं आई. कार पर बीजेपी का स्टीकर भी नजर आ रहा है.

दरअसल, 23 मार्च बुधवार को उप सचिव पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ऋषिका अपने सैकड़ों समर्थकों संग कॉलेज के बाहर सड़क में रैली निकाल कर शक्ति प्रदर्शन कर रही थीं. इसी दौरान एक सफेद रंग की बीजेपी स्टीकर लगी अनियंत्रित कार तेज गति से छात्रों के बीच पहुंच गई. कार के तेज गति से आगे बढ़ते ही सड़क पर मौजूद छात्रों में हलचल मच गई.