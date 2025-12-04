पेड़ के नीचे बैठी थीं महिला श्रमिक, बेकाबू कार ने बच्चे सहित 5 को कुचला, 2 की मौत
जालोर में तेज रफ्तार कार ने पेड़ के नीचे बैठी महिलाओं को कुचल दिया. दुर्घटना में घायल एक बच्चे को पाली रेफर किया गया है.
Published : December 4, 2025 at 7:21 PM IST
जालोर: शहर के सामतीपुरा रोड पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने मनरेगा में कार्यरत 5 महिला श्रमिकों और एक छोटे बच्चे को कुचल दिया. हादसा इतना भयावह था कि दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गंभीर रूप से घायल तीन वर्षीय बच्चे को पाली रेफर किया गया है, जबकि दो महिलाओं का उपचार जालोर के सामान्य चिकित्सालय में जारी है.
पुलिस के अनुसार नगर परिषद की ओर से संचालित मनरेगा कार्य स्थल के पास महिलाएं काम शुरू करने से पहले नीम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थीं. इसी दौरान सामतीपुरा की दिशा से आई तेज रफ्तार कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क किनारे बैठी 4 महिलाओं व करीब 5-6 साल के बच्चे को कुचलते हुए आगे जाकर एक पेड़ से टकरा गई. हादसे में तासखाना बावड़ी निवासी बदामी (50) पत्नी सुजाराम भील और गुगी देवी (45) पत्नी भंवरलाल भील की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि इंद्रा (45) पत्नी विरमाराम भील, उसका पुत्र धीरज (3) और लीला देवी (48) पत्नी फूटरमल भील गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को एम्बुलेंस से जालोर के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां से धीरज की गंभीर हालत के चलते उसे पाली रेफर कर दिया गया. अन्य दोनों महिलाओं का जालोर में इलाज जारी है.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिलाएं बाबा रामदेव जी महाराज के मंदिर में भोजन कर कार्य स्थल पर पहुंची थीं और सामान रखने के दौरान यह हादसा हुआ. दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए जालोर डीएसपी गौतम जैन व कोतवाली थाना प्रभारी रामेश्वर लाल भी मौके पर पहुंचे. वहीं जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के गवांडे और तहसीलदार रणवीर सिंह अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की जानकारी ली.