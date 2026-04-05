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बलरामपुर में बेकाबू कार पुल से टकराई, 3 दोस्तों की मौत, 3 घायल

बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर बढ़नी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए.

रविवार की भोर में देवी पाटन मेला से लौट रही अनियंत्रित कार के पुल से टकरा जाने से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तथा सरकार से दस दस लाख रूपये आर्थिक सहायता देने की मांग की.

बताया जा रहा है कि पुरानी बाजार पचपेड़वा कस्बे के निवासी आदिल पुत्र शरीफ अपने मित्रों के साथ शनिवार की रात में तुलसीपुर के देवी पाटन मेला देखने गए थे. भोर में लौटते समय तुलसीपुर, पचपेड़वा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरुषोत्तम गांव के नजदीक कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई.

हादसे में आदिल पुत्र शरीफ निवासी पुरानी बाजार पचपेड़वा 21 एवं अफरोज 20 पुत्र भोला निवासी जगदीशपुर थाना पचपेड़वा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गम्भीर रूप से घायल हाशमी, गोलू एवं एक अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.