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बलरामपुर में बेकाबू कार पुल से टकराई, 3 दोस्तों की मौत, 3 घायल

देवी पाटन मेला से लौट रही अनियंत्रित कार के पुल से टकरा जाने से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई.

car crashes into bridge
कार हादसे में तीन की मौत. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 3:51 PM IST

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बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर बढ़नी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. हादसे में कार सवार तीन दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए.

रविवार की भोर में देवी पाटन मेला से लौट रही अनियंत्रित कार के पुल से टकरा जाने से कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हादसे की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की तथा सरकार से दस दस लाख रूपये आर्थिक सहायता देने की मांग की.

बताया जा रहा है कि पुरानी बाजार पचपेड़वा कस्बे के निवासी आदिल पुत्र शरीफ अपने मित्रों के साथ शनिवार की रात में तुलसीपुर के देवी पाटन मेला देखने गए थे. भोर में लौटते समय तुलसीपुर, पचपेड़वा राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुरुषोत्तम गांव के नजदीक कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई.

हादसे में आदिल पुत्र शरीफ निवासी पुरानी बाजार पचपेड़वा 21 एवं अफरोज 20 पुत्र भोला निवासी जगदीशपुर थाना पचपेड़वा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गम्भीर रूप से घायल हाशमी, गोलू एवं एक अन्य को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घायलों में हाशमी की हालत नाजुक देखते हुए बहराइच के लिए रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान हाशमी 21 की मौत हो गई.

तुलसीपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने रविवार को बताया जुबेर पुत्र रशीद गोलू पुत्र हाफिज एवं एक अन्य का इलाज कराया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे विधिक कार्यवाही की जाएगी.

घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राकेश यादव ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की एवं हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिया.

विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सभी मृतक गरीब परिवार से है उन्हें दस दस लाख रूपये आर्थिक सहायता दी जाए.

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