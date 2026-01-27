ETV Bharat / state

मथुरा महिला आश्रय सदन से फरार 5 लड़कियों में से 2 बरामद, 3 की तलाश जारी

वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन से सोमवार देर रात 5 लड़कियां अचानक दीवार कूद कर फरार हो गईं. घटना की सूचना मिलने के बाद सदन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फरार लड़कियों की तलाश की जा रही है. बता दें कि ये लड़कियां अपने घरों से भागीं थीं, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर महिला आश्रय सदन में रखवाया गया था. श्लोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat)