मथुरा महिला आश्रय सदन से फरार 5 लड़कियों में से 2 बरामद, 3 की तलाश जारी

रात 11 बजे गुप-चुप भागी लड़कियां, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस कर रही तलाश.

Photo Credit; ETV Bharat
वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 3:40 PM IST

मथुरा: वृंदावन के चैतन्य विहार स्थित महिला आश्रय सदन से सोमवार देर रात 5 लड़कियां अचानक दीवार कूद कर फरार हो गईं. घटना की सूचना मिलने के बाद सदन में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फरार लड़कियों की तलाश की जा रही है. बता दें कि ये लड़कियां अपने घरों से भागीं थीं, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर महिला आश्रय सदन में रखवाया गया था.

श्लोक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार की देर रात 11 बजे महिला आश्रय सदन परिषद से 5 लड़कियां फरार होने से हड़कंप मचा. सदन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई. साथ ही नाबालिक लड़कियों की तलाश भी शुरू की गई. जिसके बाद मंगलवार को सूचना मिली कि सदन से फरार 2 नाबालिक लड़की जनपद के महावन इलाके मे बरामद हो गई. बताया जा रहा है कि सदन से फरार लड़कियों की उम्र 14 से 18 साल की है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि वृंदावन चेतन विहार स्थित महिला आश्रय सदन से कल देर रात, 5 लड़कियों के भागने की इंफॉर्मेशन दी गई. बताया जा रहा है कि सदन से फरार हुई लड़कियों की उम्र लगभग 14 से 18 साल है और जनपद के महावन क्षेत्र में 2 नाबालिक लड़कियों को बरामद कर लिया गया है अन्य 3 की तलाश की जा रही है. आस पास के सीसीटीवी कैमरा भी चेक किए जा रहे हैं घटना में जिन कर्मचारियों की लापरवाही पाई जाएगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.

