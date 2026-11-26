SIR की प्रक्रिया में दिल्ली के 47 लाख हटाए गए वोटरों में से सिर्फ 5,01,880 ने दोबारा किया दावा, 22 दिसंबर को आएगी अंतिम सूची
किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
Published : November 26, 2026 at 6:21 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त और समावेशी बनाने के लिए चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने SIR की प्रक्रिया में ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया खत्म होने हो चुकी है. SIR की प्रक्रिया में अब तक हटाए गए 47 लाख लोगों में इस अवधि के दौरान कुल 5,01,880 फॉर्म आए, जिनमें फॉर्म-6 के 3,37,970, फॉर्म-6A के 631, फॉर्म-7 के 37,038 और फॉर्म-8 के 1,26,241 फॉर्म शामिल रहे.
अब इस विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (ASDD) के रूप में चिह्नित होने के कारण छूट गए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कश्मीरी गेट की ओर से 26 नवंबर 2026 को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा.
दावे और आपत्तियों के लिए फॉर्म भरने की समयसीमा: सामान्य लोगों के लिए SIR की प्रक्रिया 25 नवंबर को समाप्त हो चुकी है, जो 31 अगस्त 2026 से शुरू हुई थी. इस दौरान फॉर्म-6, 6A, 7 और 8 के जरिए बड़ी संख्या में आवेदन मिले हैं. अब प्रशासन का पूरा फोकस इन आवेदनों के निस्तारण और ASDD सूची में शामिल पात्र लोगों तक पहुंचने पर है.
दावे-आपत्तियों के आंकड़े और निस्तारण की रफ्तार: दिल्ली में प्री-SIR अवधि (31 अगस्त 2026 से पहले) और SIR अवधि (31 अगस्त 2026 से 25 नवंबर 2026 तक) के दौरान विभिन्न फॉर्मों की बड़ी संख्या में प्राप्ति हुई है. प्री-SIR अवधि में कुल 5,25,990 फॉर्म प्राप्त हुए, जिनमें फॉर्म-6 के 2,12,400, फॉर्म-6A के 1,351, फॉर्म-7 के 51,471 और फॉर्म-8 के 2,60,768 आवेदन शामिल हैं. वहीं, SIR अवधि के दौरान कुल 5,01,880 फॉर्म आए, जिनमें फॉर्म-6 के 3,37,970, फॉर्म-6A के 631, फॉर्म-7 के 37,038 और फॉर्म-8 के 1,26,241 फॉर्म शामिल रहे.
25 नवंबर तक प्राप्त सभी फॉर्मों का निस्तारण 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 22 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. विभाग के अनुसार, 26 नवंबर तक जारी किए गए दावों और आपत्तियों में से 3,03,353 फॉर्म-6, 36,373 फॉर्म-7 और 2,76,498 फॉर्म-8 का निस्तारण पहले ही किया जा चुका है. इसके अलावा, नो-मैपिंग और लॉजिकल विसंगतियों के तहत जिन 33,14,032 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 33,00,164 मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए पार्क कर दिया गया है. गणना पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. BLO पंजीकृत पते पर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के BLA व RWA के समन्वय से ASDD मतदाताओं का पता लगाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. जहां संपर्क विवरण उपलब्ध हैं, वहां BLO भौतिक रूप से या WhatsApp अथवा SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी पत्र पहुंचा रहे हैं.
कैसे जांचें नाम और क्या है आवेदन की प्रक्रिया? CEO कार्यालय ने मतदाताओं की सुविधा के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया साझा की है.
ASDD सूची में नाम जांचें: अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे मतदाताओं की बूथवार सूची संबंधित मतदान केंद्रों (जहां से नाम हटाए गए थे) के नोटिस बोर्ड, जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), ERO और AERO कार्यालयों में लगाई गई है. यह सूची BLO के पास भी उपलब्ध है और [https://ceodelhi.gov.in/ceodelhiasdd/](https://ceodelhi.gov.in/ceodelhiasdd/) तथा संबंधित DEO की वेबसाइट पर भी देखी जा सकती है.
फॉर्म कहां से लें: मतदाता BLO से गणना प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं या नाम हटने से पहले मौजूद अपना वही EPIC नंबर दर्ज करके वेबसाइट अथवा ECINET ऐप के जरिए फॉर्म डाउनलोड या भर सकते हैं. खाली फॉर्म और एनेक्चर PDF रूप में ECI की वेबसाइट [https://voters.eci.gov.in/](https://voters.eci.gov.in/) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. वहीं, अपने BLO की जानकारी [https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/BloUpdateDetailsern.aspx](https://ceodelhinet.nic.in/ceodelhiweb/BloUpdateDetailsern.aspx) लिंक से ली जा सकती है.
समान पते पर रह रहे मतदाता: यदि मतदाता उसी पते पर रह रहे हैं, तो उन्हें विधिवत भरा और हस्ताक्षरित गणना पत्र के साथ Annexure-B (जिसमें पहले प्रपत्र न जमा कर पाने का कारण दर्ज हो) देना होगा. इसे ऑफलाइन रूप से स्वयं या परिवार के सदस्य के माध्यम से संबंधित ERO, AERO या BLO को जमा किया जा सकता है, या फिर [https://voters.eci.gov.in/enumeration-Form-ASD](https://voters.eci.gov.in/enumeration-Form-ASD) पर ECINet के माध्यम से ई-साइन के साथ ऑनलाइन जमा किया जा सकता है.
दिल्ली के भीतर पता बदलने वाले मतदाता: जो मतदाता दिल्ली में ही दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हैं, उन्हें भरे व हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र के साथ Annexure-C (नया पता और विधानसभा क्षेत्र दर्शाते हुए) जमा करना होगा. इसके लिए अलग से फॉर्म-8 भरने की जरूरत नहीं है. इसे आवेदक या परिवार के सदस्य द्वारा पते के प्रमाण के साथ उस विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO/AERO को जमा करना होगा, जहां मतदाता स्थानांतरित हुए हैं. सहायता के लिए ECI वेबसाइट या ECINET ऐप पर "Book a call with BLO" सुविधा का उपयोग भी किया जा सकता है.
पहले ही फॉर्म-6 भर चुके मतदाता: यदि किसी ASDD मतदाता ने पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, तो उन्हें गणना प्रपत्र भरने की आवश्यकता नहीं है. उनके फॉर्म-6 पर ECI के 3 नवंबर 2026 के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
बेघर मतदाता और EPIC नंबर: बेघर लोगों के मामले में, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, BLO की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट ही निवास प्रमाण के लिए पर्याप्त होगी. वहीं, गणना प्रपत्र स्वीकार होने के बाद मतदाता को SIR से पहले आवंटित वही EPIC नंबर दोबारा जारी किया जाएगा.
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