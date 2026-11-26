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SIR की प्रक्रिया में दिल्ली के 47 लाख हटाए गए वोटरों में से सिर्फ 5,01,880 ने दोबारा किया दावा, 22 दिसंबर को आएगी अंतिम सूची

दिल्ली एसआईआर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह दुरुस्त और समावेशी बनाने के लिए चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने SIR की प्रक्रिया में ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए नामों को जोड़ने की प्रक्रिया खत्म होने हो चुकी है. SIR की प्रक्रिया में अब तक हटाए गए 47 लाख लोगों में इस अवधि के दौरान कुल 5,01,880 फॉर्म आए, जिनमें फॉर्म-6 के 3,37,970, फॉर्म-6A के 631, फॉर्म-7 के 37,038 और फॉर्म-8 के 1,26,241 फॉर्म शामिल रहे.

अब इस विशेष गहन पुनरीक्षण ( SIR) के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या दोहरे (ASDD) के रूप में चिह्नित होने के कारण छूट गए पात्र मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, कश्मीरी गेट की ओर से 26 नवंबर 2026 को जारी आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से छूटने नहीं दिया जाएगा.