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अलवर में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की हालत लचर: चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त डॉक्टर नहीं, 300 स्वीकृत पदों में आधे खाली

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टरों के 140 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल ऑफिसर के पद भी शामिल हैं.

Shortage of Doctors in Rural Areas
अलवर के जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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अलवर: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल अलवर जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के सरकारी दावे धरातल पर उतरते नहीं दिख रहे हैं. हालात यह हैं कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी और पीएचसी पर चिकित्सकों की कमी के चलते गर्मी में मौसमी बीमारियों को नियंत्रित रखना एक चुनौती बन गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत करीब 300 चिकित्सकों के पदों में से आधे से अधिक खाली हैं. इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों और मेडिकल ऑफिसरों की कमी सबसे बड़ी समस्या है.

सीएमएचओ डॉ. योगेंद्र शर्मा ने बताया कि जिले में दो उपजिला चिकित्सालय, 23 सीएचसी और 70 पीएचसी हैं, जिनमें करीब 300 चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के इन चिकित्सा संस्थानों में करीब 140 डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल ऑफिसर के पद भी शामिल हैं. खासकर थानागाजी और राजगढ़ ब्लॉकों में 7 से 8 सीएचसी और पीएचसी में पद रिक्त हैं. उन्होंने बताया कि मेडिकोलीगल मामलों के ऑनलाइन हो जाने से भी समस्या बढ़ी है.

पढ़ें: चिकित्सा विभाग के आदेशों पर बवाल, RMCTA ने सरकार को घेरा, सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी

राज्य स्तर पर भिजवाई जाती है सूचना: सीएमएचओ डॉ. शर्मा ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों की सूचना प्रत्येक माह की 5 तारीख को राज्य स्तर पर भिजवाई जाती है, ताकि राज्य सरकार द्वारा वहां चिकित्सकों की व्यवस्था की जा सके. सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है. आसपास की सीएचसी और पीएचसी पर कार्यरत चिकित्सकों को सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त चार्ज दिए गए हैं.

अवकाश पर रोक: सीएमएचओ ने बताया कि गर्मी में हीट वेव और मौसमी बीमारियों को देखते हुए चिकित्सा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ओआरएस और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है. ब्लॉक सीएमएचओ को दवाओं की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं. सभी कार्मिकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय न छोड़ें और सभी प्रकार के अवकाश पर रोक लगाई गई है. चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों और कर्मियों के मोबाइल नंबर अंकित करने के निर्देश भी दिए गए हैं. बड़ी पीएचसी पर चिकित्सकों की 'राउंड द क्लॉक' ड्यूटी लगाई गई है. ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा केंद्रों पर बढ़ती गर्मी के साथ ही मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है. कई बार वार्ड में एक ही बेड पर दो मरीज भर्ती होकर इलाज करवाने को मजबूर होते हैं. चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टर न होने से कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार पड़ता है.

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