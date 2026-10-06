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हिमाचल में जनधन खातों का सच, 18.84 लाख में से 1.90 लाख में जीरो बैलेंस, इतने लाख रुपे कार्ड भी नहीं हुए एक्टिव

शिमला: हिमाचल में हर घर को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए सरकार ने वर्ष 2014 में शुरू हुई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने हिमाचल में खातों का बड़ा नेटवर्क तो खड़ा कर दिया, लेकिन करीब 12 साल बाद इन खातों का इस्तेमाल का बड़ा सच सामने आ गया है. प्रदेश में खोले गए 18,84,707 जनधन खातों में से 1,90,912 खातों में शून्य बैलेंस है. ऐसे आंकड़ों की यह तस्वीर इस बात की ओर इशारा करती है कि बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के बाद कितने खाताधारक वास्तव में नियमित बैंकिंग कर रहे हैं.

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के आंकड़ों ने यह भी साफ कर दिया है कि जनधन योजना के सामने अब खाताधारकों को खाते के नियमित इस्तेमाल से जोड़ने की चुनौती है. समिति ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने संबंधित बैंकों से शून्य बैलेंस खातों की समीक्षा कर इनके खाली रहने का कारण स्पष्ट करने को कहा है. इसके साथ ही खाताधारकों को नियमित लेनदेन, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जैसी सुविधाओं से जोड़ने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.

चौंकाने वाली बात यह है कि, जीरो बैलेंस अकाउंट का संकट सभी बैंकों में एक जैसा नहीं है. निजी बैंकों में 30.87 फीसदी और स्मॉल फाइनेंस बैंकों में 53.94 फीसदी जनधन खाते खाली हैं. कुछ बैंकों में तो यह आंकड़ा 70 फीसदी के पार पहुंच गया है. वहीं, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और ग्रामीण बैंक में शून्य बैलेंस खातों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, लेकिन खातों की संख्या अधिक होने के कारण यहां भी ऐसे खातों की संख्या हजारों में है.

कहीं 75% खाते खाली, कहीं आधे से ज्यादा में एक भी रुपया नहीं

बैंकवार आंकड़े तस्वीर को और ज्यादा चौंकाने वाले बनाते हैं. बंधन बैंक में कुल 337 जनधन खातों में से 252 यानी 74.78 फीसदी खाते शून्य बैलेंस पर हैं. साउथ इंडियन बैंक में 127 में से 83 यानी 65.35 फीसदी खाते खाली हैं. वहीं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1,331 में से 718 यानी 53.94 फीसदी खाते शून्य बैलेंस वाले हैं. कोटक महिंद्रा बैंक में 1,362 में से 595 यानी 43.69 फीसदी खातों में कोई राशि नहीं है.

ग्रामीण बैंक में प्रतिशत कम, लेकिन संख्या सबसे ज्यादा

सरकारी और ग्रामीण बैंक की तस्वीर प्रतिशत के लिहाज से कुछ बेहतर है, लेकिन बड़ी ग्राहक संख्या के कारण वास्तविक संख्या कम नहीं है. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में 6,30,123 जनधन खातों में 32,328 खाते शून्य बैलेंस वाले हैं. इनका प्रतिशत 5.13 फीसदी है, लेकिन संख्या के लिहाज से यही सबसे ज्यादा है. इसी तरह यूको बैंक में 30,292 यानी 11.39 फीसदी, पंजाब नेशनल बैंक में 23,757 यानी 11.03 फीसदी और भारतीय स्टेट बैंक में 21,849 यानी 6.55 फीसदी जनधन खाते खाली हैं. वहीं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 39,975 खातों में से 12,967 यानी 32.44 फीसदी खाते शून्य बैलेंस पर हैं.

आधार सीडिंग में भी बड़ा अंतर

जनधन खातों को आधार से जोड़ने की स्थिति भी सभी बैंकों में समान नहीं है. प्रदेश में कुल जनधन खातों की आधार सीडिंग 82.87 फीसदी है, लेकिन बैंकवार आंकड़े बड़े अंतर की तस्वीर दिखाते हैं. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में आधार सीडिंग सिर्फ 0.68 फीसदी है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 48.14 फीसदी और पंजाब एंड सिंध बैंक में 52.41 फीसदी जनधन खाते आधार से जुड़े हैं. इससे डीबीटी और अन्य बैंकिंग सुविधाओं तक खाताधारकों की पहुंच को लेकर भी सवाल उठते हैं.

खाते खुले, रुपे कार्ड मिले, लेकिन इस्तेमाल में पीछे

जनधन खातों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने की मुहिम के बीच रुपे कार्ड के आंकड़े भी तस्वीर का दूसरा पहलू सामने रखते हैं. हिमाचल में जनधन खाताधारकों को 12,27,841 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7,18,058 कार्ड ही सक्रिय हुए. यानी 5,09,783 रुपे कार्ड अब भी एक्टिव नहीं हैं. जारी किए गए कार्डों में करीब 41.5 फीसदी कार्ड का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ.

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