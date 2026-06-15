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'वोट हमारा, व्यापार तुम्हारा' मंच से गरजे शंकराचार्य, बोले- लिखित वादे पर ही चुनाव में समर्थन

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने देश में जारी गोहत्या पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया. साथ ही ये कहाकि लिखित वादे पर ही समर्थन होगा.

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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की दो टूक-लिखित वादे पर ही चुनाव में समर्थन. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:09 AM IST

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बुलंदशहर : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने देश में जारी गोहत्या पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया.

गौ-रक्षा और सनातन धर्म के पुनरुत्थान का संदेश लेकर निकले ज्योतिष्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज रविवार शाम करीब 6 बजे अपनी 'गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा' के साथ बुलंदशहर पहुंचे.

नगर के कलश होटल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं, युवाओं और गणमान्य नागरिकों ने शंखध्वनि और पुष्पवर्षा के साथ शंकराचार्य का जोरदार स्वागत किया. यह आयोजन देशव्यापी 81 दिवसीय गविमति (गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध) यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था.

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शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की दो टूक-लिखित वादे पर ही चुनाव में समर्थन. (ईटीवी भारत)

​सरकारों पर तीखा हमला: 'वोट हमारा, व्यापार तुम्हारा' मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने देश में जारी गोहत्या पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त किया.

उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंदू समाज से वोट मांगकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे, आज उन्हीं के शासनकाल में भारत दुनिया के शीर्ष बीफ (गोमांस) निर्यातकों में शामिल हो गया है. उन्होंने इसे सनातन धर्म की भावनाओं के साथ बड़ा विश्वासघात बताया.

​चुनाव को लेकर बड़ा संकल्प: केवल लिखित वादे पर ही समर्थन

​आगामी चुनावों को लेकर शंकराचार्य ने राजनीतिक दलों को दो टूक चेतावनी दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू समाज अब खोखले वादों और चुनावी जुमलों के झांसे में नहीं आएगा.
​"जो भी राजनीतिक दल गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने और देश में पूर्ण गोहत्या बंदी लागू करने का लिखित संकल्प पत्र (हलफनामा) देगा, हिंदू जनता आगामी चुनाव में केवल उसी का समर्थन करेगी."

​403 विधानसभाओं तक पहुंचेगी गविमति यात्रा

​शंकराचार्य ने गौमाता को केवल एक पशु की श्रेणी से बाहर निकाल कर 'राष्ट्र माता' का संवैधानिक दर्जा देने की मांग पर जोर दिया. उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच कर जन-जागरण करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराया. कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने हाथ उठाकर गौ-संरक्षण और धर्म रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया.

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