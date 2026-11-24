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हमारी सरकार में दोषी पाये जाने वालों पर हो रही कार्रवाई, गरीबी रेखा से बाहर निकले 50 करोड़ लोग, भारत के विकास में छत्तीसगढ़ का बढ़ा योगदान: सीएम

भारत के विकास में छत्तीसगढ़ ( ETV Bharat )

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है. सीएम ने कहा कि हमारे यहां के शहरों के आर्थिक विकास, उद्योग व्यापार और रोजगार के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार ने आधुनिक नगर संरचना और सुविधाओं से लैस करने की कोशिश की जा रही है. सीएम ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि लोगों को साफ पानी, पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं मिलें. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं.



''पीएम मोदी के बताए रास्ते पर बढ़ रहा छत्तीसगढ़'' मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक है. अभी धान खरीदी का त्योहार भी चल रहा है ऐसे में किसानों को सीएम ने सावधान रहने को भी कहा है. सीएम ने कहा कि वन विभाग अपने स्तर से हाथियों की लगातार निगरानी कर रहा है. जहां कहीं भी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है. सीएम ने कहा कि वन विभाग की टीम हाथी प्रभावित इलाकों में लोगों को मोबाइल फोन के जरिए अलर्ट भेजकर सतर्क भी कर रही है.