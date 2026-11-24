हमारी सरकार में दोषी पाये जाने वालों पर हो रही कार्रवाई, गरीबी रेखा से बाहर निकले 50 करोड़ लोग, भारत के विकास में छत्तीसगढ़ का बढ़ा योगदान: सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा, भारत के विकास में छत्तीसगढ़ भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहा है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 24, 2026 at 8:04 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है. सीएम ने कहा कि हमारे यहां के शहरों के आर्थिक विकास, उद्योग व्यापार और रोजगार के सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार ने आधुनिक नगर संरचना और सुविधाओं से लैस करने की कोशिश की जा रही है. सीएम ने कहा कि हमारा यह प्रयास है कि लोगों को साफ पानी, पक्का मकान और बुनियादी सुविधाएं मिलें. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहे हैं.
''पीएम मोदी के बताए रास्ते पर बढ़ रहा छत्तीसगढ़''
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हाथियों का आतंक है. अभी धान खरीदी का त्योहार भी चल रहा है ऐसे में किसानों को सीएम ने सावधान रहने को भी कहा है. सीएम ने कहा कि वन विभाग अपने स्तर से हाथियों की लगातार निगरानी कर रहा है. जहां कहीं भी मॉनिटरिंग की जरूरत होती है वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है. सीएम ने कहा कि वन विभाग की टीम हाथी प्रभावित इलाकों में लोगों को मोबाइल फोन के जरिए अलर्ट भेजकर सतर्क भी कर रही है.
हाल के दिनों में एक हाथी द्वारा कई लोगों की जान लेने की बात सामने आ चुकी है. हम इस समस्या को लेकर पूरी तरह से सचेत और सतर्क हैं. वन विभाग भी जो बेहतर हो सकता है उसपर काम कर रहा है. हमारी अपील है कि जिन इलाकों में हाथी सक्रिय है वहां पर जाने से बचें. हाथी अगर बड़ा और खतरनाक हो तो उसके पास न जाएं और दूसरे को भी वहां जाने से रोकें: विष्णु देव साय, सीएम
''गरीबी रेखा से 50 करोड़ लोग बाहर आए''
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि आज हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं. उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की यह दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि भारत लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के क्षेत्र में साकारात्मक कदम उठा रही है. सीएम ने कहा कि भारत के विकास में छत्तीसगढ़ भी अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहा है.
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