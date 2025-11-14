ETV Bharat / state

विधानसभा की कुर्सियों पर जनप्रतिनिधियों की जगह बैठेंगे स्कूली छात्र

शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों में 21वीं सदी के कौशल और जीवन कौशल विकसित करने के उद्देश्य से संचालित प्रबल कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त संतोष कुमार मीणा ने सभी जिला प्रभारियों और मेंटर्स को आगामी राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए. मीणा ने बताया कि जिले स्तर पर प्रबल कार्यक्रम 18 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.

जयपुर: राजस्थान विधानसभा में जल्द ही एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा. जनप्रतिनिधियों की जगह इस बार विधानसभा की कुर्सियों पर स्कूली बच्चे बैठेंगे. 'हमारा भविष्य-हमारा निर्णय' विषय पर मॉक पार्लियामेंट आयोजित होगी, जो न सिर्फ बच्चों में नेतृत्व और संवाद कौशल जगाएगी, बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव भी देगी.

इसके बाद प्रत्येक जिले से चयनित दो छात्र और दो छात्राओं के वीडियो 25 नवंबर तक राज्य स्तर पर भेजे जाएंगे. इन वीडियोज के आधार पर राज्य स्तरीय समिति ये तय करेगी कि विधानसभा में होने वाली मॉक पार्लियामेंट में किन प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रमुख भूमिकाएं निभाने का मौका मिलेगा. चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय कार्यशाला में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही विधानसभा परिसर में उनकी रिहर्सल भी करवाई जाएगी, ताकि बच्चे वास्तविक संसदीय माहौल को समझ सकें और अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से निभा सकें.

वहीं, उप निदेशक नादान सिंह गुर्जर ने जिला प्रभारियों को विद्यार्थियों की तैयारी के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया. साथ ही कहा कि मॉक पार्लियामेंट के लिए निर्धारित विषय 'हमारा भविष्य-हमारा निर्णय' पर गहन तैयारी करवाना सुनिश्चित करें और बच्चों की प्रस्तुति को प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दें. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के जिला प्रभारी और मेंटर्स को निर्देश दिए गए. साथ ही कार्यक्रम को और अधिक मजबूत और प्रेरक बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर भी विस्तार से चर्चा की गई.