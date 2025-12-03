ETV Bharat / state

कोटा से गुजरने वाली दो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में लागू हुआ तत्काल टिकट OTP वैरिफिकेशन

रेलवे ने जुलाई 2025 से ऑनलाइन टिकट में आधार वेरीफिकेशन लागू हुआ था. अब इसे तत्काल टिकटों पर भी लागू किया जा रहा है.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 3, 2025

कोटा: रेलवे तत्काल टिकटों की हेराफेरी रोकने के लिए OTP वैरिफिकेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है. यह सिस्टम देश की 52 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जिसमें लगातार बढ़ोतरी की जा रही है. अब कोटा से गुजरने वाली दो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में बुधवार से यह सिस्टम लागू हो गया है.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे सभी ट्रेनों में तत्काल विंडो से रिजर्वेशन करवाने पर मोबाइल OTP अनिवार्य करने जा रहा है. रेलवे ने 17 नवंबर 2025 को आरक्षण काउंटरों पर OTP-आधारित तत्काल आरक्षण प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था. उन्होंने बताया कि शुरुआत में लागू की गई 52 ट्रेनों में यह प्रोजेक्ट सफल रहा है, जिससे पारदर्शिता, सुविधा और सुरक्षा बढ़ गई है.

जैन ने बताया कि कोटा रेल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 12951 मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस और 12953 मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति तेजस एक्सप्रेस में बुधवार से लागू किया गया है. इसके बाद अन्य ट्रेनों में भी इसे लागू करने की योजना है. इसके जरिए तत्काल कोटे के दुरुपयोग को रोकना और वास्तविक यात्रियों को उच्च मांग वाले टिकटों तक पहुंचाना है. यह रेलवे टिकटिंग में पारदर्शिता, यात्री सुविधा और सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम है.

ऑनलाइन टिकट में लागू हुआ था आधार वेरीफिकेशन: सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि इस व्यवस्था में यात्री काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराता है, तो आरक्षण फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाता है. सफल OTP सत्यापन के बाद ही टिकट का वैरिफिकेशन होता है. जैन ने बताया कि रेलवे ने जुलाई 2025 में ऑनलाइन तत्काल टिकटिंग के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण शुरू किया. इसके बाद अक्टूबर 2025 में सभी आरक्षित टिकटों की पहले दिन की ऑनलाइन बुकिंग के लिए OTP आधारित आरक्षण प्रणाली लागू की गई.

