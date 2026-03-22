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फर्रुखाबाद में गैस बुकिंग के बाद नहीं आ रहा OTP, लोग परेशान, DSO बोले- कोई दिक्कत नहीं

रविवार को गैस एजेंसी पर पहुंचीं उपभोक्ता खुशबू ने बताया कि फोन से बुकिंग कर रहे हैं. कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है. एजेंसी पर भी आए हैं अभी उसका कोई समाधान नहीं हुआ है. सुमित ने बताया कि बुकिंग की है पर मैसेज नहीं आया है. हालांकि कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस की कोई समस्या नहीं है. ई केवाईसी भी समय से हो गई है. डीएससी नंबर भी समय से आ रहा है.

फर्रुखाबाद : अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण गैस संकट बना हुआ है. फर्रुखाबाद में भी लोग गैस नहीं मिलने से परेशान हैं. गैस बुकिंग सिस्टम में दिक्कत आ रही है. बुकिंग के बाद ओटीपी नहीं आ रहा है. इसके चलते जरूरतमंदों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं आपूर्ति अधिकारी कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं.

गैस एजेंसी कर्मचारी आशीष ने बताया कि सोशल मीडिया से कस्टमर डरे हुए हैं. पुराने वीडियो देखकर कस्टमर भ्रमित हो गया है कि गैस नहीं मिलेगी. गैस की कोई किल्लत नहीं है. केवल वही लोग परेशान हैं जिन्होंने गैस ली ही नहीं है. ई-केवाईसी की आज समस्या नहीं है. ई-केवाईसी तो पिछले 5 वर्षों से हो रही है. तब उपभोक्ताओं ने गैस की ई-केवाईसी नहीं कराई. हमारे यहां 80 से 85% ई-केवाईसी हो चुकी है.

आशीष ने बताया, यह स्थिति पूरे जिले की सभी एजेंसियों की है, जहां पर उपभोक्ताओं ने 80 से 85% ई-केवाईसी करवा ली है. सर्वर का इशू तो है पर 10 से 15 दिन में यह भी समस्या सही हो जाएगी. वहीं जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) सुरेंद्र यादव ने बताया, जिले में एलपीजी की क्राइसिस नहीं है. उपभोक्ताओं को समय से डिलीवरी दी जा रही है. लगभग 20 से 25% उपभोक्ताओं ने अभी ई-केवाईसी नहीं कराई है. वही उपभोक्ता लगातार एजेंसी में आ रहे हैं.

उन्होंने बताया, उपभोक्ता को फोन कर या या इंडियन, एचपी या बीपी के ऐप के माध्यमों से स्वत: ई-केवाईसी की जानकारी दी जा रही है. कमर्शियल कनेक्शन वालों के लिए भी बुकिंग खोल दी गई है. जिले में करीब 3 लाख 25 हजार एलपीजी के उपभोक्ता हैं. औसत रिफिल सात से आठ है. हमारे पास 19 से 20 हजार का स्टॉक अब भी है. आवश्यकता के अनुसार दो से तीन दिन का स्टॉक उपलब्ध है. जनपद में करीब 33 एजेंसियां हैं. बीच में सर्वर इशू आया था, लेकिन अब स्थिति बेहतर है. आराम से गैस बुकिंग हो रही है.

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