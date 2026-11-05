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"कौरव-पांडव की राजनीति नहीं, काम के आधार पर होगा फैसला", अनुराग ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार

अनुराग ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार ( ETV Bharat )

शिमला: बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कौरव-पांडव वाले बयान पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है. चौहान ने कहा कि अब राजनीति केवल ऐसी उपमाओं तक सीमित नहीं रहेगी. आज की युवा पीढ़ी, जेन-जी पढ़ी-लिखी और जागरूक है. प्रदेश का मतदाता यह देखेगा कि किस सरकार ने जनता और हिमाचल के हित में कितना काम किया है? आने वाले समय में राजनीतिक फैसला भी काम और उपलब्धियों के आधार पर होगा.

"अनुराग ठाकुर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने पर जताया दुख"