"कौरव-पांडव की राजनीति नहीं, काम के आधार पर होगा फैसला", अनुराग ठाकुर पर नरेश चौहान का पलटवार
सांसद अनुराग ठाकुर ने भाजपा को पांडव और कांग्रेस को कौरव बताया था, जिस पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने निशाना साधा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:37 PM IST
शिमला: बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के कौरव-पांडव वाले बयान पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है. चौहान ने कहा कि अब राजनीति केवल ऐसी उपमाओं तक सीमित नहीं रहेगी. आज की युवा पीढ़ी, जेन-जी पढ़ी-लिखी और जागरूक है. प्रदेश का मतदाता यह देखेगा कि किस सरकार ने जनता और हिमाचल के हित में कितना काम किया है? आने वाले समय में राजनीतिक फैसला भी काम और उपलब्धियों के आधार पर होगा.
"अनुराग ठाकुर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने पर जताया दुख"
नरेश चौहान ने अनुराग ठाकुर को भाजपा का अच्छा और क्षमतावान नेता बताया. उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर पहले केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें न तो कोई मंत्रालय मिला और न ही कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर की राजनीतिक क्षमता के अनुरूप उन्हें काम नहीं मिला है.
"जयराम ने हिमाचल के हितों की पैरवी के लिए क्या प्रयास किए"
हालांकि, चौहान ने अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सवाल किया कि जब हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार से मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उन्होंने प्रदेश के अधिकारों और हितों की पैरवी के लिए क्या प्रयास किए? उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना चाहिए.
"भाजपा पिछले चार वर्षों से पांच गुटों में बंटी हुई"
नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा पिछले चार वर्षों से पांच गुटों में बंटी हुई थी. पार्टी में न तो एक नेतृत्व था और न ही कोई एक राजनीतिक लाइन. हर नेता अपनी-अपनी दिशा में काम कर रहा था. अब पिछले 15 दिनों से भाजपा नेता एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह केवल फेस सेविंग की कवायद है. चौहान ने दावा किया कि हिमाचल को लेकर आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद दिल्ली से भाजपा नेताओं को सख्ती का सामना करना पड़ा है. इसके बाद पार्टी के नेता एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अंदरूनी गुटबाजी अभी भी बरकरार है.
11 से 12 हजार करोड़ की देनदारियां छोड़ने का आरोप
कर्मचारियों और पेंशनर्स के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर को घेरते हुए नरेश चौहान ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली थी, तब उसे करीब 11 से 12 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां और एरियर विरासत में मिले थे. उन्होंने सवाल उठाया कि जब अनुराग ठाकुर केंद्र सरकार में मंत्री थे, तब भाजपा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया भुगतान क्यों नहीं किए?
1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है. पिछली सरकार की छोड़ी गई कई देनदारियों का भुगतान भी किया है. हाल ही में पांच प्रतिशत डीए देकर कर्मचारियों को राहत दी गई है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री संसाधन जुटाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बकाया भुगतान करने का प्रयास करेंगे.
हिमकेयर योजना के स्वरूप में बड़ा बदलाव
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार हिमकेयर योजना के स्वरूप में बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब योजना के तहत पात्र परिवारों को पांच लाख रुपये के बजाय 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देने की तैयारी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर सरकार ने इसके लिए नया मॉडल तैयार किया है. हिमकेयर योजना को अब इंश्योरेंस मॉडल पर संचालित किया जाएगा, जिसके लिए निजी बीमा कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नरेश चौहान ने यह जानकारी दी.
प्रीमियम की दरें और कम करवाने के दिए निर्देश
नरेश चौहान ने बताया कि योजना के नए स्वरूप के लिए सरकार ने पॉलिसी कमेटी गठित की थी. इसके बाद इंश्योरेंस मॉडल तैयार किया गया. टेंडर प्रक्रिया में आठ बड़ी बीमा कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें आदित्य बिरला ग्रुप की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बोली सबसे कम रही है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंपनी के साथ दोबारा बातचीत कर प्रीमियम की दरें और कम करवाने के निर्देश दिए हैं.
"कुछ निजी अस्पतालों में गलत बिलिंग करने के आरोप आए सामने"
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना की समीक्षा के दौरान कई अनियमितताओं की शिकायतें पाई थीं. कुछ निजी अस्पतालों और क्लीनिकों में कथित गठजोड़ के माध्यम से गलत बिलिंग किए जाने के आरोप सामने आए हैं. इस मामले में विजिलेंस जांच भी चल रही है. सरकार का प्रयास है कि योजना को भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से मुक्त कर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए.
बीमारियों का कवरेज और भुगतान की प्रक्रिया होगी निर्धारित
नई व्यवस्था के तहत निजी बीमा कंपनी के साथ एमओयू किया जाएगा. इसमें इलाज की दरें, बीमारियों का कवरेज और भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित होगी. सरकार का मानना है कि इंश्योरेंस मॉडल लागू होने से गलत बिलिंग पर नियंत्रण रखने और योजना के संचालन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी.
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