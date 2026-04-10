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ओटाराम देवासी का हमला: बोले- कांग्रेस ने राजस्थान का बट्टा बिठाया, जल्द होंगे पंचायत चुनाव

राज्य मंत्री ओटाराम देवासी शुक्रवार को पुष्कर में थे. उन्होंने शत गायत्री पुरश्चरण महायज्ञ स्थल के दर्शन और प्रदक्षिणा की. यहां उन्होंने महायज्ञ के प्रणेता महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिया. इसके बाद राज्य मंत्री ओटाराम देवासी मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं और जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन किया जाएगा.

अजमेर: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने पंचायत राज और निकाय चुनाव में हो रहे विलंब को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है. देवासी ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का बट्टा बिठाया है. कांग्रेस चुनाव में गैप करती रही, जबकि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है. यह सभी नागरिकों की भावना होती है कि चुनाव समय पर हों. भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तत्पर है और आने वाले समय में जल्द ही चुनाव की तैयारी करेगी.

देवासी ने कहा कि आगामी दिनों में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव भी करवाए जाएंगे. कई वर्षों से गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाए जाने के सवाल पर ओटाराम देवासी ने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2013-14 में उन्हें गोपालन मंत्री बनने का अवसर मिला, तब से लेकर आज तक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने धन्यवाद दिया.

गाय चलता-फिरता मंदिर: उन्होंने कहा कि तत्कालीन समय में गोपालन पर स्टांप और आबकारी शुल्क से सेस लगाया गया था. वर्ष 2017 तक सालाना 1200 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए थे. गायों के लिए अनुदान पहले 3 महीने का दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. आगामी दिनों में सरकार की कोशिश रहेगी कि गायों के लिए सेस लगाया जाए, ताकि गायों के पालन के लिए किसी से भीख न मांगनी पड़े.

देवासी ने कहा कि गौ-तस्करी के लिए अलग कानून बने हुए हैं, लेकिन हम धर्म और गाय की रक्षा की बात करते हैं, फिर भी जब गाय दूध नहीं देती तो उसे छोड़ देते हैं, यह बहुत बड़ा पाप है, गाय हमारी मां है, गाय के अंदर सभी देवी-देवताओं का वास है, गाय चलता-फिरता मंदिर है. उन्होंने कहा कि गाय के दूध, गोमूत्र, गोबर आदि से पंचगव्य बनता है, जिससे भगवान को भी स्नान करवाया जाता है. गाय के अलावा पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव नहीं है, जिसका दूध, मूत्र या गोबर पंचगव्य के रूप में चढ़ाया जाता हो.

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