ETV Bharat / state

गोरखपुर में 40 से ज्यादा अस्पतालों की OT की जांच; CMO बोले- पंजीकृत न होने वाले अस्पतालों में मरीज न कराएं इलाज

गोरखपुर में अस्पतालों की OT की जांच करते अधिकारी ( Photo credit: ETV Bharat )