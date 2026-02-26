ETV Bharat / state

गोरखपुर में 40 से ज्यादा अस्पतालों की OT की जांच; CMO बोले- पंजीकृत न होने वाले अस्पतालों में मरीज न कराएं इलाज

सीएमओ डॉ राजेश झा ने बताया कि जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में जांच की जा रही है.

गोरखपुर में अस्पतालों की OT की जांच करते अधिकारी
गोरखपुर में अस्पतालों की OT की जांच करते अधिकारी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 26, 2026 at 6:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : जिले में 4 फरवरी 2026 को एक निजी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों की रोशनी जाने के मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है. मुख्य चिकित्साधिकारी ने जिले के सभी अस्पतालों के ओटी की जांच के आदेश दिए हैं. जिसके बाद सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर (ओटी) की जांच तेज कर दी है. अब तक करीब 40 अस्पतालों की जांच की जा चुकी है.

सीएमओ डॉ राजेश झा ने बताया कि हम लोग नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करते रहते हैं. उनको सलाह भी देते रहते हैं. अभी इस बीच हमने इसको बहुत तेजी से बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों का पंजीकरण नहीं हैं मरीज वहां पर अपना इलाज न कराएं.

सीएमओ डॉ राजेश झा ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि न केवल नेत्र रोग बल्कि जिन अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर है या लेबर रूम हैं, जहां इनफेक्शन कंट्रोल की ज्यादा जरूरत है, उन सभी का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं.

उन्होंने बताया कि इधर एक सप्ताह में 40 से अधिक निजी और सरकारी सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया है. जिसमें जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और उसके अलावा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, बड़े-छोटे जो रजिस्टर्ड हैं, उन सभी पर अभियान चला रहे हैं.



वह कहते हैं कि मरीजों को जागरूक करने के लिए ऐसी सूची भी विभिन्न सरकारी अस्पतालों पर चस्पा कराते रहते हैं. वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और यह बताने की कोशिश करते हैं कि इन्हीं अस्पतालों से इलाज कराएं.

सीएमओ डॉ. राजेश झा ने कहा कि अब तक 40 से अधिक अस्पतालों की ओटी की जांच की जा चुकी है. कहीं कोई कमी नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने सरकारी और निजी अस्पतालों की ओटी की निरंतर चेकिंग जारी रखने को अधिकारियों को कहा है.

उन्होंने बताया कि चेकिंग के दौरान संक्रमण से बचाव के उपायों में कोई गैप मिलने पर चेतावनी दी जा रही है. अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल हो या फिर निजी अस्पताल, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि वह निरंतर स्टॉफ के साथ बैठकें कर सुनिश्चित कर रहे हैं और चेकलिस्ट के अनुसार इंफेक्शन कंट्रोल के लिए कदम उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जिन अस्पतालों में लापरवाही से कोई घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई हुई है.

इस घटना में भी अस्पताल को सील करने की कार्रवाई हुई है. मजिस्ट्रेटियल जांच की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी. पीड़ितों के परिजनों से कोई शिकायती पत्र भी नहीं मिला है.

इन मामलों में हुई कार्रवाई : जानकारी के मुताबिक, जिले के बड़हलगंज में निजी अस्पताल में 18 फरवरी 2026 को ऑपरेशन के बाद एक प्रसूता की अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मौत हो गई थी. उसके पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला चिकित्सक के खिलाफ केस दर्ज किया है. इसके बाद अस्पताल का रजिस्ट्रेशन न मिलने पर उसको सील कर दिया गया है.

4 फरवरी 2026 को भी शहर के एक निजी अस्पताल को प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के बाद स्वास्थ विभाग ने सील किया जो तीन साल पहले सील किया गया था. लेकिन, नाम बदलकर फिर से चल रहा था. आरोप है कि छह महीने बाद आरोपी बिना किसी स्वीकृति के बंद अस्पताल का सील तोड़कर दूसरने नाम से चलाने लगा.


11 फरवरी 2026 को बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे दो निजी अस्पतालों को भी किया सील किया गया. इसी प्रकार चार जनवरी 2024 को निजी अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद डिप्टी सीएमओ ने हॉस्पिटल को सील कर दिया था.


यह भी पढ़ें : गोरखपुर में 9 लोगों की आंखों की रोशनी जाने का मामला; डीएम ने कहा- जांच रिपोर्ट के अनुसार होगा एक्शन

यह भी पढ़ें : अंधेर नगरी, चौपट सिस्टम:ऑपरेशन के बाद आंखों में फैला संक्रमण, गई दृष्टि, गुनहगार कौन ?

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
INSPECTION HOSPITALS IN GORAKHPUR
40 HOSPITALS IN GORAKHPUR
GORAKHPUR CATARACT SURGERY CASE
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.