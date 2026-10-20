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ऑस्टियोपोरोसिस दिवस विशेष: 'साइलेंट किलर' क्यों है ऑस्टियोपोरोसिस; हड्डियों के दर्द को न करें नजरअंदाज

लखनऊ: उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों में आई कमजोरी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है. इसमें हड्डियां अंदर से खोखली, कमजोर और इतनी नाजुक हो जाती हैं कि हल्की सी चोट, गिरने या यहां तक कि खांसने या झुकने से भी फ्रैक्चर हो सकता है. इसलिए इसे 'साइलेंट किलर' के नाम से जाना जाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, हड्डियां एक जीवित सेल्स होती हैं, जो लगातार बदलती रहती हैं. पुराना बोन टिश्यू नष्ट होता रहता है और उसकी जगह नया बोन टिश्यू बनता रहता है. बचपन और युवावस्था में नया बोन टिश्यू तेजी से बनता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं.

पर,उम्र बढ़ने पर (विशेषकर 35-40 वर्ष के बाद) नया बोन टिश्यू बनने की रफ्तार धीमी हो जाती है और पुराना टिश्यू तेजी से नष्ट होने लगता है. जब यह असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति पैदा होती है.

सिविल हॉस्पिटल लखनऊ के निदेशक और हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. जीपी गुप्ता बताते हैं कि हड्डियों के कमजोर होने का शुरुआत में कोई दर्द या लक्षण महसूस नहीं होता. मरीज को इस बीमारी का पता अक्सर तब चलता है, जब वह अचानक मामूली रूप से गिरता है और उसकी हड्डी टूट जाती है.

रीढ़ की हड्डी के धीरे-धीरे दबने के कारण व्यक्ति का कद छोटा होने लगता है या पीठ आगे की तरफ झुक जाती है. इसलिए उस बीमारी को साइलेंट किलर कहते हैं. 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में इसका जोखिम सबसे ज्यादा होता है.

वहीं मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर तेजी से गिरता है. यह हार्मोन हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होता है, यही कारण है कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार 80 फीसद महिलाएं होती हैं.

लखनऊ से सतीश सिंह की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

बीएमडी टेस्ट या डेक्सा स्कैन से पता चलती है बीमारी: इस बीमारी का पता लगाने के लिए बीएमडी (बोन मिनरल डेंसिटी) टेस्ट या डेक्सा स्कैन किया जाता है. यह एक विशेष प्रकार का एक्स-रे होता है जो यह देखती है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की मात्रा कितनी है.

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स संचालित हैं. जबकि 108 जिला स्तर के चिकित्सालय हैं. राज्य में कुल 3011 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और 855 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हैं. शहरी क्षेत्रों में पीएचसी की संख्या लगभग 592 है.

अकेले लखनऊ में नौ से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), 28 पीएचसी, 52 स्वास्थ्य चौकी केंद्र और आठ शहरी पीएचसी हैं, लेकिन मेडिकल कालेजों को छोड़कर किसी भी जिला स्तरीय चिकित्सालय में बीएमडी जांच उपलब्ध नहीं है.

जिला चिकित्सालयों में होती है डी3 जांच: स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरुण का कहना है कि जिला चिकित्सालयों में डी3 जांच के जरिए हड्डियों की बीमारी का पता लगाया जाता है. डी3 जांच, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 25-हाइड्रॉक्सी विटामिन डी टेस्ट भी कहा जाता है.

इसमें ब्लड टेस्ट के जरिए शरीर में विटामिन डी3 की मात्रा कितनी है, का पता लगाया जाता है. विटामिन डी3 हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो हड्डियों को मजबूत रखने और शरीर में कैल्शियम को सोखने का काम करता है.

केजीएमयू में होती है बीएमडी जांच: केजीएमयू में बीएमडी की जांच के लिए 600 रुपए शुल्क निर्धारित है, जबकि पूरे शरीर में जांच के लिए 1200 रुपए शुल्क लगता है. वहीं, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई की आधिकारिक दर सूची के अनुसार शरीर के एक हिस्से की बीएमडी जांच के लिए 500 और पूरे शरीर की बीएमडी जांच के लिए 1000 का शुल्क निर्धारित है. निजी पैथोलॉजी से कराने पर 1500 से 2500 रुपए देने होते हैं.

इन स्थानों पर होती है बीएमडी जांच: निजी लैब को छोड़कर यूपी के सभी शीर्ष 6 से 7 सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थानों में उच्च श्रेणी की सेंट्रल डेक्सा स्कैन मशीनें काम कर रही हैं, जहां बहुत ही रियायती दरों पर (या आयुष्मान कार्ड के तहत मुफ्त) जांच होती है.

इनमें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, लखनऊ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान, एम्स गोरखपुर, एम्स रायबरेली, सर सुंदरलाल अस्पताल, बीएचयू वाराणसी में होती है.

40 की उम्र के बाद गिरने लगता है हड्डियों का घनत्व: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ और उत्तर भारत के अन्य प्रमुख संस्थानों द्वारा किए गए 'क्वांटिटेटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी' आधारित शोध के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत की आबादी में 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद ही हड्डियों का घनत्व तेजी से गिरने लगता है. शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों के उन मरीजों में यह समस्या अधिक देखी गई है जो खराब पोषण (कैल्शियम और विटामिन-डी की कमी) और अत्यधिक शारीरिक श्रम या गतिहीन जीवनशैली से जूझ रहे हैं.

जांच के आंकड़ों में कमी का कारण: सरकारी अस्पतालों में पीपीपी मॉडल पर मशीनें तो आ रही हैं, लेकिन अभी भी बीएमडी की पहुंच नहीं है. अधिकांश लोग केवल तभी बीएमडी जांच कराते हैं, जब उन्हें कोई फ्रैक्चर हो जाता है या गंभीर जोड़ों का दर्द होता है, जिसके कारण वास्तविक मरीजों की संख्या और दर्ज आंकड़ों में बड़ा अंतर रहता है.

लखनऊ के केजीएमयू या बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी रिपोर्ट के अनुसार, जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों में 65 फीसद से 70 फीसद महिलाएं होती हैं, जबकि 30 फीसद से 35 फीसद पुरुष होते हैं. इसके अलावा सभी बड़े मेडिकल संस्थानों के अपने अपने आंकड़े होते हैं. यही कारण है कि सभी के आंकड़े एक साथ उपलब्ध नही हैं.

पीड़ित महिलाओं को एचडीयू में रखते हैं: क्वीन मैरी अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. अंजू बताती है कि अस्पताल में बहुत सारी गर्भवती महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी की शिकार होती हैं.

इस बीमारी के दौरान नार्मल डिलीवरी कराने में भी काफी दिक्कत होती है. रोजाना 1 से 3 केस ऑस्टियोपोरोसिस के आते हैं. ऐसे केस बहुत ही सेंसिटिव माने जाते हैं. उन्हें एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) में रखा जाता है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. जीपी गुप्ता