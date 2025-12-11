ETV Bharat / state

जबलपुर की धरती पर मिला था ओशो को ज्ञान, तीर्थ स्थान मान देश भर से मत्था टेकने आते हैं भक्त

ओशो का जबलपुर से गहरा है नाता, उन्होंने यहां किया था ज्ञान प्राप्त, देश भर से मत्था टेकने आए रजनीश के भक्त.

Osho birth anniversary
ओशो का जबलपुर से है गहरा नाता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 4:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का लंबा जीवन जबलपुर में ही बीता था. जबलपुर में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. जबलपुर में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर ओशो रजनीश रहे. हालांकि उनके भक्तों को उनकी जानकारी नहीं है. लेकिन जिन लोगों के पास भी यह संपत्तियां हैं वह इन्हें सुरक्षित रखे हुए हैं. इन लोगों का मानना है कि ओशो के भक्तों के लिए यह स्थान किसी तीर्थ या मंदिर से कम नहीं है. दिल्ली, हरियाणा और बिहार से पहुंचे अनुयायियों ने कहा कि उनके लिए जबलपुर भगवान का स्थान है.

विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक रजनीश ओशो का जन्म दिवस जबलपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था. ओशो रजनीश दर्शनशास्त्र के छात्र थे और उनका शुरुआती जीवन जबलपुर में बीता.

जबलपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा ओशो का जन्मदिन (ETV Bharat)

नेपियर टाउन में ओशो निवास
ओशो ने अपने प्रवचन के दौरान बताया था कि, उन्हें पहली बार ज्ञान की प्राप्ति और एक अनोखी अनुभूति 21 मार्च 1953 को हुई थी. उस समय वे जबलपुर के नेपियर टाउन में एक घर में रहा करते थे. यहीं से निकलकर भंवर लाल पार्क पहुंचे थे, रात के करीब 2:00 बजे से सुबह लगभग 4:00 बजे तक उन्होंने यहां साधना की थी. जिस मौल श्री वृक्ष के नीचे ओशो को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वह वृक्ष अभी भी इस गार्डन में लगा हुआ है. जिस कमरे में ओशो रहते थे वह कमरा आज भी उसी तरह से सुरक्षित है जैसा ओशो छोड़कर गए थे. वे यहां किराए से रहते थे, उस समय यह संपत्ति किसी जैन परिवार की थी. जिसे बाद में एक असाटी परिवार ने खरीद लिया था.

साधकों के लिए खुला छोड़ा घर
असाटी परिवार के सदस्य ऋतुराज असाटी बताते हैं कि, ''ओशो के जानने वाले बहुत से खोजी और साधक इस घर को खोजते-खोजते यहां चले आते हैं. हमने भी इस कमरे को ओशो के साधकों के लिए खुला छोड़ दिया है. वे लोग यहां आते हैं, ध्यान करते हैं कुछ लोग यहां बैठकर रोने लगते हैं. कुछ लोग साधना करते हैं लेकिन हम किसी को रोकते टोकते नहीं है.'' ऋतुराज असाटी का कहना है कि, ''ओशो के साधकों के लिए यह स्थान सारनाथ से कम नहीं है. कुछ साधक इस स्थान को ओशो के नाम से खरीदने के लिए हमें मुह मांगी कीमत देने की भी बात कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए भी यह स्थान बहुत पूजनीय है."

OSHO WORLD GREATEST PHILOSOPHER
ओशो ने जबलपुर में प्राप्त किया था ज्ञान (ETV Bharat)

जबलपुर के साहित्यकार पंकज स्वामी बताते हैं कि, ''ओशो नेपियर टाउन के अलावा यादव कॉलोनी के पास भी एक लाल बिल्डिंग में रहा करते थे. हालांकि यह इमारत अब बिल्कुल खाली है और खंडहर हो चुकी है. यहां पर कोई भी नहीं है और किसी को इस बात की जानकारी भी नहीं कि यहां कभी ओशो रहते थे.'' पंकज स्वामी ने बताया कि, ''ओशो जब जबलपुर में एक निजी कॉलेज में पढ़ते थे तब पर इसी बिल्डिंग में रहा करते थे.''

दूर-दूर से जबलपुर आते हैं भक्त
रजनीश ओशो पढ़ने के बहुत शौकीन थे और वह जब साइंस कॉलेज में पढ़ाने जाते थे तब साइंस कॉलेज लाइब्रेरी की शायद ही ऐसी कोई पुस्तक होगी जो उन्होंने न पढ़ी हो. वे केवल दर्शन नहीं पढ़ते थे बल्कि विज्ञान साहित्य सभी विषयों की किताबें पढ़ते थे. आज भी जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ते थे उसे कुर्सी को कॉलेज ने सुरक्षित रख लिया है. ओशो के अनुयाई साधक पूरे साल देशभर से जबलपुर आते हैं. लेकिन जबलपुर में इन लोगों को ओशो के जीवन से जुड़ी स्थानों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन उसके बावजूद वे जबलपुर को तीर्थ स्थान मानकर आते हैं.

Jabalpur Rajneesh education place
जबलपुर को तीर्थ स्थान मानते हैं ओशो के भक्त (ETV Bharat)

जबलपुर को तीर्थस्थान मानते हैं ओशो के भक्त
हरियाणा के सोनीपत से आए नीरज ने बताया कि, ''जबलपुर उनके लिए किसी तीर्थ स्थान से काम नहीं है, क्योंकि उनके भगवान यहां रहे हैं, इसलिए वे जबलपुर आए. उन्होंने जबलपुर की जमीन पर माथा टेका. नीरज का कहना है कि, ''ओशो को जब उन्होंने समझना शुरू किया तब से ही यह भाव था कि एक बार जबलपुर जरूर जाना है.''

दिवेश बिहार से जबलपुर आए थे. उन्होंने जबलपुर आकर महाकौशल कॉलेज साइंस कॉलेज में जाकर उस स्थान को देखा जहां ओशो बच्चों को पढ़ाते थे. दिवेश का कहना है कि, ''ओशो की वजह से उन्होंने संन्यास ले लिया है. वे जीवन को वर्तमान में जीना सीख गए हैं.'' दिवेश का कहना है कि, ''ओशो को मानने वाला सच्चे चेहरे के साथ जीता है, वह चेहरों पर मुखोटे नहीं लगाता.''

जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होंगे मोरारी बापू
दिल्ली से आए केशव ने बताया कि, ''ओशो व्यर्थ की बातें नहीं करते वह आपको किसी धार्मिक चरित्र की पूजा करने की बात नहीं कहते. वह आपकी पहचान खुद से करवाते हैं, इसलिए जो ओशो को सुनता और समझता है वह खुद को जानने लगता है.'' केशव का कहना है कि, ''आज के कथावाचक ओशो के सामने कुछ नहीं हैं.'' जबलपुर में 11 दिसंबर को ओशो भक्त भंवर लाल पार्क में साधना करने पहुंचते हैं और पूरे शहर में अलग-अलग स्थान पर दिनभर कार्यक्रम चलाते हैं. इन दिनों जबलपुर में मोरारी बापू हैं. वह भी 11 दिसंबर को जबलपुर के भंवरताल पार्क में ओशो का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचेंगे.''

TAGGED:

OSHO JABALPUR NEWS
OSHO WORLD GREATEST PHILOSOPHER
JABALPUR RAJNEESH EDUCATION PLACE
OSHO BIRTHDAY CELEBRATED JABALPUR
OSHO BIRTH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.