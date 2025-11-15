ETV Bharat / state

मोहम्मद शहाबुद्दीन के अंदाज में नजर आए ओसामा शहाब, छत पर चढ़कर लोगों का किया अभिवादन

सिवान : कहते हैं कुछ लोग अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं. ऐसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है. जिस प्रकार से एक समय सिवान में शहाबुद्दीन अपने अंदाज के लिए पहचाने जाते थे, ठीक उसी तरह उनका बेटा ओसामा भी नजर आ रहे हैं.

शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की जीत : सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज की. आरजेडी ने उन्हें रघुनाथपुर से टिकट दिया था, जिसके बाद यह काफी हॉट सीट बन गया.

9 हजार से ज्यादा वोटों से हराया : ओसामा शहाब और जेडीयू के विकाश कुमार सिंह के बीच कांटे की टक्कर हुई. हालांकि ओसामा शहाब बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल किए. जहां एक ओर ओसामा को 88278 वोट मिले, वहीं उनके निकटतम प्रत्याशी विकाश कुमार सिंह को 79030 मत मिले. इस तरह 9248 वोटों के अंतर से ओसामा ने रघुनाथपुर की सीट पर कब्जा जमाया.

छत पर चढ़कर लोगों का अभिवादन : ओसामा शहाब जैसे ही अपने आवास पहुंचे, समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा. समर्थकों का जमावड़ा देखकर ओसामा अपने पिता के अंदाज में सीधे छत पर चढ़ गए. हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. उन्होंने लोगों से कहा कि आपलोग थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए.