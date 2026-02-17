गोरखपुर AIIMS का कमाल ; सर्जरी जगत हैरान, जन्मजात बिगड़े चेहरे को दिया नया और सुंदर रूप
मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि गोरखपुर के दंत रोग विभाग ने इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया और परिणाम सफल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 17, 2026 at 9:42 AM IST|
Updated : February 17, 2026 at 9:54 AM IST
गोरखपुर: ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी (Orthognathic surgery) के जरिए गोरखपुर AIIMS के डॉक्टर्स की टीम ने एक युवक के जन्मजात विकृत चेहरे को नए रूप दिया है. ऐसी सर्जरी सिर्फ AIIMS जैसे संस्थान में ही संभव है. देश में बहुत कम हॉस्पिटल हैं, जहां यह सर्जरी की जाती है.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि इस तरह के ऑपरेशन से जबड़ा बड़ा या छोटा करना, चेहरा, होंठ, नाक या फिर बुढ़ापे के असर को कम किया जाता है.
अमूमन ऐसी सर्जरी फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए करवाते हैं. हमने जो सर्जरी की है, वह ऐसे बच्चे की है, जिसमें जन्म के कुछ साल बाद ही यह समस्या शुरू हो गई थी.
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की मीडिया प्रभारी डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि गोरखपुर के दंत रोग विभाग ने इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया और परिणाम सफल रहा.
उन्होंने बताया कि कुशीनगर के बालुही गांव निवासी 22 वर्षीय युवक की पिछले 15 वर्ष से निचले जबड़े की हड्डी आपस में जुड़ गई थी. इसके बाद मुंह न खुलने और खाना अच्छे से न खा पाने के कारण वह कुपोषण से ग्रसित हो गया था.
इसके दोनों तरफ के जबड़े की हड्डी खोपड़ी से जुड़ी थी (TMJ Ankylosis) और बच्चे का निचला जबड़ा भी विकसित नहीं हो पाया था. इस कारण से बच्चे का मुंह पूरी तरह बंद था.
डॉ. आराधना सिंह ने बताया कि इस युवक का भाई उसे दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में कई डॉक्टर्स को दिखा चुका था. लेकिन उसे इस समस्या से निजात नहीं मिली. जब युवक 13 वर्ष का था, तब उसका इसी समस्या का बाहर किसी निजी अस्पताल मे ऑपरेशन किया गया.
बाद में फिर से वही समस्या (मुंह न खुल पाना) बनी रही. उन्हें कहीं से पता चला कि गोरखपुर AIIMS में इसका इलाज संभव है. वह AIIMS गोरखपुर पहुंचा. दंत चिकित्सा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉ. शैलेश कुमार से मिला.
मरीज की गहन जांच और स्कैन के बाद यह पता चला कि मरीज जटिल समस्या से ग्रसित है. मरीज का निचला जबड़ा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाया था. खोपड़ी की हड्डी निचले जबड़े की हड्डी से पूरी तरह जुड़ गई थी. इससे मरीज का स्वास्थ्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा था.
युवक को सबसे ज्यादा समस्या सांस लेने में और सोने पर होती थी, जिसे चिकित्सा भाषा में OSA (Obstructive Sleep Apnea) कहते हैं.
इसमें मरीज नींद में जोर-जोर से खर्राटे लेता है. इस गंभीर बीमारी से मरीज का चेहरा पक्षी की तरह दिखने लगता है. ठोड़ी बहुत पीछे और छोटी रह जाती है, जिसे बर्ड Face Deformity भी कहा जाता है.
दो चरणों में इलाज
पहला चरण: निचले जबड़े को विकसित करना, जिसे intraoral distraction osteogenesis कहते हैं.
दूसरा चरण: खोपड़ी और जबड़े की हड्डी (TMJ Ankylosis) को अलग करने का प्लान, जिसे Gap Arthroplasty कहते हैं और Genioplasty एक प्रकार की ठुड्डी की सर्जरी (Chin Surgery) है.
इसका उपयोग ठुड्डी के आकार, स्थिति या बनावट को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है. इससे चेहरा अधिक संतुलित दिखता है.
डॉ. शैलेश ने एनेस्थीसिया विभाग के साथ मिलकर इस ऑपरेशन की प्रक्रिया के बारे में बात की, क्योंकि ऐसे मरीजों में बेहोश करने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है. उन्होंने बताया कि इसकी प्रथम सर्जरी (अप्रैल 2025) में हुई, जिसमें Intraoral Distractor Osteogenesis तकनीक का उपयोग किया गया.
इस प्रक्रिया में मरीज को पहले बिना बेहोश किए, गले के पास सुन्न करके नाक के रास्ते सांस की नली डाली जाती है, जिसे Awake Fiberoptic Nasal Intubation कहते हैं.
इसके बाद मरीज को पूर्ण बेहोश किया जाता है. सर्जरी के दौरान निचले जबड़े की हड्डी को काटकर उसके अंदर एक उपकरण (Distractor) फिट किया गया. यह उपकरण मुंह के अंदर ही रहता है.
सर्जरी के बाद इस उपकरण को धीरे-धीरे (हर दिन लगभग 1mm) घुमाया जाता है, जिससे हड्डी धीरे-धीरे खिंचती है और शरीर उस खाली जगह में नई हड्डी बनाने लगता है.
असर यह था कि जैसे-जैसे डिस्ट्रैक्टर ने काम किया, जबड़ा धीरे-धीरे आगे आने लगा. चेहरे का निचला हिस्सा, जो गायब था, वह उभरने लगा. सांस भी पहले से अच्छी आने लगी और खर्राटों की समस्या काफी हद तक कम हो गई.
दूसरी सर्जरी में पूर्ण कायाकल्प (जनवरी 2026) में हुई. जब हड्डी पर्याप्त रूप से बढ़ गई, तब दूसरी सर्जरी का प्लान बनाया गया. इसका उद्देश्य डिस्ट्रैक्टर को निकालना और जबड़े को अंतिम रूप देना था.
दूसरी सर्जरी के दौरान चेहरे की नसों को बचाते हुए एंकिलोज्ड मास (हड्डी का टुकड़ा) निकाला गया और मरीज के चेहरे के दिखावट को और अच्छा बनाने के लिए निचले जबड़े के आगे की हड्डी को काटकर आकार बदला गया.
चेहरे के अनुपात को संतुलित किया गया. इसे चिकित्सा भाषा में Sliding Genioplasty कहा जाता है. आमतौर पर ऐसे ऑपरेशन में ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन इस ऑपरेशन में एक नयी विधि से कान के पास चीरा लगाकर इसे 5 घंटे में अंजाम दिया गया.
डॉ. शैलेश ने बताया कि सही समय पर अगर डॉक्टर को दिखाया जाता तो ऐसी स्थिति को टाला जा सकता था. ऑपरेशन के बाद युवक का जबड़ा आगे आने से जीभ के पीछे की जगह (Pharyngeal Space) बढ़ गई, जिससे युवक को सांस अच्छे से आ रही है.
वह अब चैन की नींद सो पा रहा है और भविष्य में स्लीप एपनिया जैसे खतरों से आजाद है. अब उस बच्चे का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है. जहां पहले उसकी ठुड्डी गर्दन से मिली हुई लगती थी, अब वहां एक स्पष्ट और सुंदर जबड़ा (Jawline) है.
वह अब न केवल खुलकर मुस्कुराता है, बल्कि बिना किसी डर के चैन की नींद सोता है. इंट्राओरल डिस्ट्रैक्शन तकनीक ने साबित कर दिया कि सही समय और सही तकनीक से एक बच्चे का भविष्य बदला जा सकता है.
दंत विभाग के डॉ श्रीनिवास ने डॉक्टरों की पूरी टीम को सफल ऑपरेशन की बधाई दी है. मरीज की सर्जरी पूर्ण बेहोशी में एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. संतोष शर्मा, एसोसिएट प्रो. डॉ. सीमा, जूनियर एकेडमिक रेजीडेंट डॉ. आशुतोष नर्सिंग ऑफिसर पंकज, प्रतिभा द्वारा किया गया.
इस ऑपरेशन में दंत विभाग के सीनियर रेजीडेंट डॉ. प्रवीण कुमार और जूनियर रेजिडेंट डॉ. सुमित, डॉ. सौरभ, डॉ. प्रियंका त्रिपाठी, शामिल रहे.
इस उपलब्धि पर AIIMS गोरखपुर की कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने दंत शल्य विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता AIIMS गोरखपुर की उच्च स्तरीय चिकित्सीय सेवाओं और यहां कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. इस तरह की सर्जरी से क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं घर के पास ही मिल सकेंगी.
यह भी पढ़ें: MNREGA बचाओ अभियान; कई जिलों के नेता हाउस अरेस्ट, सीतापुर की कांग्रेस जिलाध्यक्ष चकमा देकर पहुंचीं लखनऊ