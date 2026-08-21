अब भिवानी में ही होगा टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज, रोहतक-हिसार जाने की नहीं होगी जरूरत, नागरिक अस्पताल में शुरू हुआ ऑर्थोडॉन्टिक क्लीनिक
भिवानी नागरिक अस्पताल में ऑर्थोडॉन्टिक क्लीनिक और इंप्लांट सेंटर शुरू हुआ. इससे मरीजों को स्थानीय स्तर पर दांत का अच्छा उपचार मिलेगा.
Published : August 21, 2026 at 2:21 PM IST
भिवानी: भिवानी के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी राहत की खबर है. दरअसल, चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक अस्पताल के दंत रोग विभाग में ऑर्थोडॉन्टिक क्लीनिक एवं इंप्लांट सेंटर शुरू किया गया है. ऐसे में अब टेढ़े-मेढ़े दांतों की सर्जरी, उपचार और दांतों के इंप्लांट की सुविधा जिला अस्पताल में ही मिल सकेगी. इससे मरीजों को इलाज के लिए रोहतक, हिसार, दिल्ली या निजी अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
सिविल सर्जन ने किया शुभारंभ: ऑर्थोडॉन्टिक क्लीनिक एवं इंप्लांट सेंटर की विधिवत शुरुआत सुबह 9 बजे सिविल सर्जन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने की. अस्पताल में दंत रोग विभाग की सेवाओं का विस्तार होने से जिले के मरीजों को स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध होगा.
पहले रेफर होते थे मरीज: अब तक टेढ़े-मेढ़े दांतों की सर्जरी और जटिल उपचार के लिए मरीजों को रोहतक पीजीआई रेफर किया जाता था. वहीं, कई मरीज हिसार, दिल्ली और निजी अस्पतालों में इलाज करवाते थे. निजी अस्पतालों में उपचार पर करीब 50 से 70 हजार रुपये तक खर्च आता था. आर्थिक परेशानी के चलते कई मरीज इलाज बीच में ही छोड़ देते थे.
विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलेगी सुविधा: इस बारे में डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि, "दंत रोग विभाग में पांच डेंटल चेयर उपलब्ध हैं. पहले टेढ़े-मेढ़े दांतों की सर्जरी के लिए विशेषज्ञ और आवश्यक सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन अब विशेषज्ञ डॉ. वीनी अरोड़ा के आने से यह सुविधा जिला अस्पताल में ही उपलब्ध होगी."
इंप्लांट सेंटर से मरीजों को लाभ: वहीं, उप सिविल सर्जन डॉ. विनोद पंवार ने कहा कि, "इंप्लांट सेंटर शुरू होने से बड़ी संख्या में मरीजों को लाभ मिलेगा. दांतों की सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य सुविधाएं भी अस्पताल में उपलब्ध हैं. नई सुविधा से मरीजों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी."
इलाज का खर्च और परेशानी होगी कम: जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने से मरीजों का समय और आने-जाने का खर्च बचेगा. साथ ही निजी अस्पतालों में होने वाले अधिक खर्च से भी राहत मिलने की उम्मीद है. विशेषज्ञ चिकित्सक और आवश्यक उपकरण उपलब्ध होने से अब भिवानी में ही दांतों से जुड़ी कई समस्याओं का उपचार संभव होगा.
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