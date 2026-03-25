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'पेट्रोल-डीजल पर लगाए सेस को लेकर भ्रम फैला रही बीजेपी, जनता पर नहीं पड़ेगा इसका बोझ'

सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सेस का बोझ जनता पर नहीं पड़ेगा. ये सेस पेट्रो पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों से लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:27 AM IST

2 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखों के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रो पदार्थों पर अनाथ एवं विधवा कल्याण सेस लगाने की शक्ति देने वाले विधेयक को मंजूरी दी. इस बिल के पारित होने के बाद से मामले पर लगातार सियासत हो रही है. भाजपा इसे आम जनता की जेब पर एक और बोझ बता रही है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि इस सेस का बोझ आम जनता की जेब पर नहीं पड़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये सेस पेट्रो पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों से लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है.

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक सेस लगाएगी. यह सेस पेट्रो पदार्थों की बिक्री करने वाले व्यापारियों से लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेस से प्राप्त राशि का उपयोग विधवाओं, अनाथ बच्चों सहित अन्य जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेस के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का काम कर रही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि इस कदम से आम जनता पर बोझ डाले बिना सामाजिक योजनाओं को मजबूती मिलेगी. इसके अलावा योजना के ज़रिए लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा. राज्य सरकार ने इस कदम को प्रदेश में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल बताया है. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा जैसे RDG के पक्ष में प्रदेश के साथ खड़ी नहीं हुई, अब वैसे ही इस सेस को लेकर भी जनता में भ्रम फैला रही है. भाजपा झूठ फैला रही है कि ये सेस आम उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा, जबकि संशोधन विधेयक में स्पष्ट है कि यह सेस व्यापारियों से वसूला जाएगा.

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