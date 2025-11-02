थार की सिंधी मुस्लिम महिलाएं पहनती है 'पोपा', जो बताता है वैवाहिक स्थिति...जानिए
एक पोपा दो-तीन दिन में बनकर तैयार होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बारीक काम होता है.
Published : November 2, 2025 at 10:16 AM IST
बाड़मेर: राज्य का मरुस्थल क्षेत्र थार अपनी विविध संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. इस क्षेत्र की सिंधी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं पोपा नामक पारंपरिक आभूषण पहनती हैं. यह नाक में पहनने वाला आभूषण नहीं है, बल्कि समुदाय के भीतर महिलाओं की वैवाहिक स्थिति, सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक माना जाता है. हाल में ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने सोशल मीडिया पर पोपा पहनी महिला के साथ वीडियो साझा किया.
ज्वैलर खुशाल सोनी ने बताया कि पोपा आमतौर पर स्थानीय कारीगर बनाते हैं, जो जटिल डिजाइन और नक्काशी में माहिर होते हैं. आधुनिकता के इस दौर में भी इस जेवर पर सूक्ष्म और कलात्मक आकृतियां हाथ से बनाई जाती हैं. पोपा सोने का आभूषण है. इसे थार में खासकर सिंधी मुस्लिम समाज की विवाहित महिलाएं पहनती हैं.
पढ़ें:जूती निर्माण है इस्माइलपुर गांव की पहचान, 400 परिवार संजोए हैं पूर्वजों की हस्तकला
ज्वैलर खुशाल ने बताया किएक पोपा दो-तीन दिन में बनता है. इसमें ज्यादातर बारीक काम होता है. नक्काशी से लेकर बारीक काम हाथ से किया जाता है. इसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है. आमतौर पर वजन 2 से 5 ग्राम तक होता है. हालांकि अधिक वजन का छोटा या बड़ा पोपा बनाया जा सकता है.
थार मरुस्थल में निवास करने वाली सिंधी मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ अपनी नाक में “पोपा (Popa)” नामक पारंपरिक आभूषण धारण करती हैं। यह आभूषण केवल सजावट का माध्यम नहीं है, बल्कि समुदाय के भीतर एक गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है।— Divya Mahipal Maderna (@DivyaMaderna) October 26, 2025
“पोपा” सामान्यतः विवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है — यह उनके… pic.twitter.com/1v6m7QgFi7
ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने हाल में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा करते लिखा कि थार में निवास करने वाली सिंधी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं अपनी नाक में पोपा नामक पारंपरिक आभूषण पहनती हैं. यह आभूषण केवल सजावट का माध्यम नहीं, बल्कि समुदाय के भीतर गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है. उन्होंने लिखा कि पोपा सामान्यतया विवाहित महिलाएं पहनती है. यह उनके वैवाहिक स्थिति का संकेत भी है.