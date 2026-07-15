World Youth Skills Day: 'स्किल्स-फर्स्ट इंडिया' पर मंथन, विकसित भारत के लिए स्किल्ड वर्क फोर्स वक्त की जरूरत
युवाओं में तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल और व्यावसायिक कौशल विकसित कर उन्हें पढ़ाई के साथ ही नौकरी के लिए तैयार करने की जरूरत है.
Published : July 15, 2026 at 10:10 AM IST
नई दिल्ली: विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर और इस वर्ष की वैश्विक थीम शेयर्ड फ्यूचर के लिए स्किल्स को केंद्र में रखते हुए उद्योग और एकेडमिक जगत के विशेषज्ञों ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपना पहला स्किल्स-फर्स्ट इंडिया लीडरशिप डायलॉग आयोजित किया.
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में युवाओं को रोजगार, सम्मानजनक कार्य और उद्यमिता के लिए आवश्यक तकनीकी व व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की शुरुआत की थी.
इस राष्ट्रीय संवाद में उद्योग, सरकार और शिक्षा जगत के वरिष्ठ दिग्गजों ने एक मंच पर आकर 'स्किल्स-फर्स्ट इंडिया' के निर्माण और विकसित भारत 2047 के लिए कौशल-केंद्रित इकोसिस्टम तैयार करने की साझा आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया. इनमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर (एचआर) एवं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रॉबिन हिबू ने अपनी बात रखते हुए कहा कि,
भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपनी अपनी जरूरत के अनुसार अलग स्किल्स की डिमांड है. उन्होंने बताया कि हमारे अरुणाचल में इलेक्ट्रिशियन और पलम्बर की बहुत डिमांड है. वहां, पहले इलेक्ट्रिशियन और पलम्बर की जरूरत पड़ती थी तो दूर के किसी शहर से बुलाना पड़ता था. लेकिन, अब जब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है तबसे स्किल्स पर फोकस होने के बाद वर्ष 2021 के बाद से स्किल्ड वर्क फोर्स की संख्या बढ़ी है. इससे सभी राज्यों की जरूरत के हिसाब से स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध हो रही है.
भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की निदेशक आईएएस वर्णाली डेका एवं प्रिसिशन इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल कनोडिया प्रमुख रूप से शामिल रहे. अपने संबोधनों में भारत के कौशल विकास परिदृश्य, उद्योग–शिक्षा साझेदारी और भविष्य की कार्यबल आवश्यकताओं पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए.
शेयर्ड फ्यूचर का निर्माण तभी संभव जब शिक्षा, उद्योग और सरकार मिलकर बनाएं इकोसिस्टम
विषय पर केंद्रित इस लीडरशिप डायलॉग में दो उच्चस्तरीय पैनल चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें उद्योग और नीति-निर्माण, दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सार्थक विमर्श हुआ. इन चर्चाओं में भारत की तेज़ी से बदलती अर्थव्यवस्था और वैश्विक श्रम बाज़ार की उभरती चुनौतियों व अवसरों पर विचार किया गया. वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि 'शेयर्ड फ्यूचर' का निर्माण तभी संभव है, जब शिक्षा, उद्योग और सरकार मिलकर एक स्किल्स-फर्स्ट इकोसिस्टम विकसित करें, जहां कौशल विकास राष्ट्रीय विकास की आधारशिला बने.
स्किल्स-फर्स्ट इंडिया का निर्माण विकसित भारत के लिए जरूरी: कुलदीप सरमा
यूनिवर्सिटी के सह-संस्थापक एवं प्रो-चांसलर कुलदीप सरमा ने कहा कि स्किल्स-फर्स्ट इंडिया का निर्माण विकसित भारत की दिशा में हमारी साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है. युवाओं में तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल और व्यावसायिक कौशल विकसित कर उन्हें पढ़ाई के साथ ही नौकरी के लिए तैयार करने की जरूरत है.
यह लीडरशिप डायलॉग उन महत्वपूर्ण आवाज़ों को एक मंच पर लाने का प्रयास है, जो भारत के कौशल विकास के भविष्य को दिशा दे सकती हैं. हमारा उद्देश्य शिक्षा, उद्योग और सरकार के बीच ऐसी सार्थक साझेदारियों, प्रभावी नीतियों और ठोस कार्ययोजनाओं को बढ़ावा देना है, जो युवाओं को भविष्य की बदलती दुनिया के लिए तैयार करें.
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