सोमनाथ मंदिर के मूल ज्योतिर्लिंग के अंश पहुंचे जोधपुर, 100 साल पहले शंकराचार्य ने कही थी ये बड़ी बात

जोधपुर नें रुद्र पूजन कर सोमनाथ मंदिर के मूल ज्योतिर्लिंग के अंश के दर्शन किए गए. मंत्रों की गूंज से श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे...

Shivling of the Somnath Temple
सोमनाथ मंदिर के मूल ज्योतिर्लिंग का अंश पहुंचे जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
जोधपुर: सोमनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग अंश श्रद्धालुओं के लिए सोमवार को प्रदर्शित किए गए. शहर के गीता भवन में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संरक्षित शिवलिंग का पूजन किया गया. आर्ट ऑफ लिविंग की जोधपुर के प्रशिक्षक दुष्यंत शर्मा ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के मूल शिवलिंग के कुल 11 अंश अग्निहोत्री ब्राह्मण ने अपने पास रखे थे, जिन्हें श्रीश्री रविशंकर को दिया गया था. गत वर्ष से यह अंश देश के प्रमुख शहरों में दर्शन के लिए ले जाए जा रहे हैं.

इस कड़ी में जोधपुर में भी दर्शनार्थ शिवलिंग आए गए हैं. गीता भवन में शिवलिंग का पूजन किया गया, जिसमें शहर के बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंचे. बेंगलुरु से आए पंडित परमानंद द्वारा ज्योर्तिलिंग का विधिवत रुद्र पूजा एवं वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया. मंत्रों की गूंज से उपस्थित श्रद्धालु भाव-विभोर हो उठे और वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक अनुभूति से सराबोर हो गया.

प्रशिक्षक दुष्यंत शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

आर्ट ऑफ लिविंग की शिवानी व्यास ने बताया कि यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के प्रसार की दृष्टि से भी जोधपुर के लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया है. जिसने श्रद्धालुओं के हृदय में आस्था, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया. दुष्यंत शर्मा ने बताया कि गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के निर्देशानुसार जब उन शिवलिंगों पर भू वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो उन्हें पता चला कि ये शिवलिंग जिस पदार्थ से बने हैं, वह पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध ही नहीं हैं. अपने शास्त्रों में भी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग को चंद्रमा द्वारा प्रदत्त और पूजित बताया गया है.

महमूद गजनवी ने तोड़ा था सोमनाथ मंदिर : सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण (1026 ईस्वी) के दौरान खंडित होने पर अग्निहोत्री ब्राह्मणों द्वारा संरक्षित किए गए और दक्षिण भारत लाए गए, जिन्हें बाद में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को सौंपा गया था. रविशंकर के प्रयास से विभिन्न शहरों में दर्शन के लिए भेजे जा रहे हैं. बताया जाता है कि प्राचीन शिवलिंग चुंबकत्व के कारण हवा में तैरता था और ये अंश उसी के प्रतीक हैं, जो अब भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव करा रहे हैं.

100 साल पहले शंकराचार्य कहा था- शंकर को देने हैं अंश : दक्षिण भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मण ने लगातार इन शिवलिंग के अंश का पूजन किया. 1924 में अग्निहोत्री ब्राह्मण कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य के पास शिवलिंग लेकर गए तो उन्होंने कहा कि 100 साल बाद जब राममंदिर बन जाएगा तो कर्नाटक के बेंगलुरु में शंकर नाम के संत को यह सौंप देना. वो ही इनका सही धार्मिक उपयोग करेंगे.

