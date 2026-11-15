चंडीगढ़ की ओरिजनल पंजाबी रसोई के मुरीद हुए लोग, अनोखा है मक्की की रोटी- सरसों का साग और चाटी की लस्सी का स्वाद

चंडीगढ़ की ओरिजनल पंजाबी रसोई के मुरीद हुए लोग, अनोखा है मक्की की रोटी- सरसों का साग और चाटी की लस्सी का स्वाद
Original Punjabi Rasoi In Chandigarh:चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में स्थित ओरिजनल पंजाबी रसोई का स्वाद लोगों को पसंद आ रहा हैं. अविनाश शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 15, 2026 at 1:03 PM IST
पंचकूला: सर्दियां आते ही चंडीगढ़ समेत हरियाणा-पंजाब के लोगों को मक्की की रोटी और सरसों के साग की याद आने लगती है, साथ में चाटी की लस्सी हो, तो क्या कहने. बात पारंपरिक भोजन और ज़ुबान के ज़ायके की है, तो स्वाद से भरपूर टेंगी व बेहतरीन स्वाद के आचार और गुड़ वाली चाय की बात भी हो जाए, जो स्वाद को दोगुना और बढ़ती ठंड को दूर करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि यह सबकुछ कहां है और इसका मतलब क्या है. तो बता दें कि यह सबकुछ बैठ कर खाने-पीने और पैक करवाकर घर ले जाने के लिए लोग चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में ओरिजनल पंजाबी रसोई में पहुंचते हैं.
दस सालों से 35 तरह के फूड आइटम की सेल: खाने-पीने के शौकीन लोग चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, प्लॉट नंबर-109 में चलने वाली ओरिजनल पंजाबी रसोई के मुरीद हैं. सर्दियों की शुरूआत के साथ ही घर पर बनने वाली मक्की की रोटी और पारंपरिक सरसों के साग के साथ चाटी की लस्सी (मिट्टी के मटके या घड़े ('चाटी') में दही को लकड़ी की मथनी (रई) से बिलोकर (मथकर) बनाई जाने वाली देसी छाछ) पीने के लिए यहां लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं. सुबह से ही लोगों को उस घड़ी का इंतजार रहता है, जब दुकान पर खान-पान की सभी चीजें तैयार हो जाएं.
फतेहगढ़ साहिब में तैयार होता है सामान: पंजाबी रसोई के संचालक पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के सतनाम सिंह हैं. उन्होंने बताया कि वह रोजाना सभी चीजें फतेहगढ़ साहिब से तैयार करके गाड़ी से ही चंडीगढ़ लाते हैं, जो सिलसिला अभी भी जारी है. फिर रसोई पर पहुंचकर सभी खाद्य वस्तुएं सजाकर ग्राहकों को परोसने के लिए तैयार की जाती हैं. सतनाम सिंह ने बताया कि उनके पिता जसपाल सिंह ने वर्ष 2017 में पंजाबी रसोई शुरू की, लेकिन इससे पहले शहर के बाजारों को देखा तो कहीं भी घर जैसी मक्की की रोटी-सरसों का साग और पारंपरिक भोजन व चाटी की लस्सी नहीं दिखी. तभी लोगों को यह सबकुछ चंडीगढ़ में खिलाने का फैसला लेकर इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 को चुना.
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तीन साल सड़क पर लगाई फूड वैन: सतनाम सिंह ने बताया कि शुरूआत के करीब तीन साल उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में सड़क किनारे फूड वैन लगाई. लोगों को उनका खाना, विशेष तौर पर मक्की की रोटी-सरसों का साग, चाटी की लस्सी, कई तरह का ऑर्गेनिक आचार, चाय वाला गुड़ और ड्राय फ्रुट्स वाला गुड़ काफी पसंद आया. नतीजतन, ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के लागू होने पर उन्हें सड़क किनारे पर लगी अपनी फूड वैन को उठाना पड़ा. सतनाम सिंह ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कुछ दूरी पर उक्त प्लॉट नंबर में किराए पर जगह लेकर दुकान लगाई.
पैक कराकर खाना घर भी ले जाते हैं लोग: जिन लोगों को पंजाबी रसोई का स्वाद याद था और उन्हें जानते थे, वे सभी वहां भी पहुंचने लगे. युवा-महिलाएं और बुजुर्ग, हर उम्र वर्ग के लोगों की ज़ुबां को उनकी पंजाबी रसोई के स्वाद की आदत पड़ गई. उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक घर का पारंपरिक फूड खाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई. साग-मक्की की रोटी समेत अन्य सब्जियां, कई तरह का सीज़नल आचार, गुड़ वाली चाय और ड्राय फ्रुट्स वाले गुड़ को लोग खाने के अलावा ऑर्डर देकर पैक करवाकर भी ले जाते हैं.
कई तरह का आटा-देसी घी के भी ऑर्डर: सतनाम सिंह ने बताया कि उनकी रसोई पर गाय-भैंस का शुद्ध देसी घी भी मिलता है. आधा किलोग्राम से लेकर जिस किसी को जितना घी चाहिए होता है, वह पहले ऑर्डर देकर उतना तैयार करवाते हैं. इसके अलावा उन्होंने रसोई में कई तरह का आटा भी रखा हुआ है. जिन ग्राहकों को मक्की की रोटी, मिस्सी रोटी व अन्य तरह के आटे की रोटी खानी हो या आटा ले जाना हो, वह सभी रसोई पर उपलब्ध है. इस पंजाबी रसोई पर आम लोगों के साथ-साथ चंडीगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी करने वाले कर्मचारी-अधिकारी भी बाहर लेकिन घर जैसा खाना खाने के लिए अपने परिवारों के साथ पहुंचते हैं.
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लोगों ने बताया स्वाद: दुकान पर कई महीने से खाना खाने पहुंच रहे ग्राहक मनप्रीत सिंह ने बताया कि पंजाबी रसोई पर सभी फूड आइटम का स्वाद घर के पारंपरिक खाने जैसा है. जितने पैसे दिए जाते हैं, वह फूड के ऑर्गेनिक और स्वाद होने के चलते पूरे होते हैं. उन्होंने कहा कि वह साग खाने पहुंचते हैं और दाल भी स्वाद भी काफी कमाल है. पिन्नी, सिरका आचार, अदरक और हरी मिर्च का आचार भी अच्छा बताया. कहा कि वह कई तरह के आटे की रोटी खाते रहे हैं.
'देसी और ऑर्गेनिक फूड मिलना मुश्किल': ओरिजनल पंजाबी रसोई पर खाना खाने पहुंचे चंडीगढ़ सेक्टर-16 जीएमएसएच अस्पताल के ब्लड बैंक में सेवारत हरपाल सिंह बल भी मिले. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि वह पंजाबी रसोई में उस समय से खाना खाने आ रहे हैं, जब यह रसोई सड़क किनारे वैन में लगती थी. कहा कि एक बार वैन में खाने का स्वाद चखा था और फिर ऐसे मुरीद बनें कि खुद खाने के अलावा घर के अन्य सदस्यों के लिए भी पैक करवाकर ले जाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाबी रसोई के संचालकों का बनाने का तरीका देसी है. सभी फूड आर्गेनिक है, जबकि वर्तमान में ऑर्गेनिक फूड मिलना मुश्किल होता है.
लोगों को पसंद आ रहा ओरिजनल पंजाबी रसोई का स्वाद: पंजाबी रसोई का फूड बेहतरीन होने की बात सुनकर लक्ष्मी भी पहली बार पंजाबी रसोई पर खाना खाने पहुंची. उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा फूड मिलने की बात सुनी थी, जिसके चलते मक्की की रोटी और सरसों का साग खाने पहुंची. उन्होंने कहा कि जैसा सुना था-वैसा ही पाया, बिल्कुल बढ़िया और घर जैसा खाना बताया.
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