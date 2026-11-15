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चंडीगढ़ की ओरिजनल पंजाबी रसोई के मुरीद हुए लोग, अनोखा है मक्की की रोटी- सरसों का साग और चाटी की लस्सी का स्वाद

Original Punjabi Rasoi In Chandigarh ( ETV Bharat )

पंचकूला: सर्दियां आते ही चंडीगढ़ समेत हरियाणा-पंजाब के लोगों को मक्की की रोटी और सरसों के साग की याद आने लगती है, साथ में चाटी की लस्सी हो, तो क्या कहने. बात पारंपरिक भोजन और ज़ुबान के ज़ायके की है, तो स्वाद से भरपूर टेंगी व बेहतरीन स्वाद के आचार और गुड़ वाली चाय की बात भी हो जाए, जो स्वाद को दोगुना और बढ़ती ठंड को दूर करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि यह सबकुछ कहां है और इसका मतलब क्या है. तो बता दें कि यह सबकुछ बैठ कर खाने-पीने और पैक करवाकर घर ले जाने के लिए लोग चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 में ओरिजनल पंजाबी रसोई में पहुंचते हैं.

दस सालों से 35 तरह के फूड आइटम की सेल: खाने-पीने के शौकीन लोग चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, प्लॉट नंबर-109 में चलने वाली ओरिजनल पंजाबी रसोई के मुरीद हैं. सर्दियों की शुरूआत के साथ ही घर पर बनने वाली मक्की की रोटी और पारंपरिक सरसों के साग के साथ चाटी की लस्सी (मिट्टी के मटके या घड़े ('चाटी') में दही को लकड़ी की मथनी (रई) से बिलोकर (मथकर) बनाई जाने वाली देसी छाछ) पीने के लिए यहां लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं. सुबह से ही लोगों को उस घड़ी का इंतजार रहता है, जब दुकान पर खान-पान की सभी चीजें तैयार हो जाएं.