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1953 में 350 रुपये में 19 बीघा जमीन रखी गिरवी, अब HC का फैसला: 30 साल बाद भी गिरवी रखी गई जमीन पर मूल मालिक का हक

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरवी रखी गई जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कर्ज की राशि का भुगतान होने तक मूल मालिक या उसके कानूनी वारिसों का गिरवी रखी गई भूमि पर अधिकार बना रहता है. कोर्ट ने कहा कि महज 30 साल बीत जाने के आधार पर गिरवी रखने वाला व्यक्ति उस जमीन का पूर्ण मालिक नहीं बन सकता. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने कसौली और सोलन की निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ दायर दो अपीलों का निपटारा करते हुए ये निर्णय सुनाया. हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत यानी सोलन जिला न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जमीन अपने पास गिरवी रखवाने वालों के पक्ष में दिए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था. यह विवाद वर्ष 1953 से जुड़ा है. मामले के अनुसार लक्ष्मी नामक महिला ने अपनी करीब 19 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास 350 रुपये में गिरवी रखी थी. इसके कर्ज देने वाले व्यक्ति के वारिसों ने सिविल कोर्ट में दावा दायर किया कि मूल मालिक ने 30 साल की निर्धारित अवधि के भीतर रकम वापस कर जमीन नहीं छुड़ाई. उनका तर्क था कि 30 अप्रैल 1983 तक जमीन वापस नहीं लेने के कारण समय बीत जाने के नियम के तहत वो अब भूमि के पूर्ण मालिक बन चुके हैं. कसौली की ट्रायल कोर्ट ने कर्ज देकर जमीन अपने पास गिरवी रखवाने वालों के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस फैसले के खिलाफ मामला जिला जज सोलन की अपीलीय अदालत के समक्ष पहुंचा.