ETV Bharat / state

1953 में 350 रुपये में 19 बीघा जमीन रखी गिरवी, अब HC का फैसला: 30 साल बाद भी गिरवी रखी गई जमीन पर मूल मालिक का हक

जमीन अपने पास गिरवी रखने वाला पक्ष जमीन पर पूर्ण स्वामित्व हासिल नहीं कर सकता. ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरवी रखी गई जमीन के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि कर्ज की राशि का भुगतान होने तक मूल मालिक या उसके कानूनी वारिसों का गिरवी रखी गई भूमि पर अधिकार बना रहता है. कोर्ट ने कहा कि महज 30 साल बीत जाने के आधार पर गिरवी रखने वाला व्यक्ति उस जमीन का पूर्ण मालिक नहीं बन सकता.

न्यायाधीश राकेश कैंथला ने कसौली और सोलन की निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ दायर दो अपीलों का निपटारा करते हुए ये निर्णय सुनाया. हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत यानी सोलन जिला न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें जमीन अपने पास गिरवी रखवाने वालों के पक्ष में दिए गए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया था.

यह विवाद वर्ष 1953 से जुड़ा है. मामले के अनुसार लक्ष्मी नामक महिला ने अपनी करीब 19 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास 350 रुपये में गिरवी रखी थी. इसके कर्ज देने वाले व्यक्ति के वारिसों ने सिविल कोर्ट में दावा दायर किया कि मूल मालिक ने 30 साल की निर्धारित अवधि के भीतर रकम वापस कर जमीन नहीं छुड़ाई. उनका तर्क था कि 30 अप्रैल 1983 तक जमीन वापस नहीं लेने के कारण समय बीत जाने के नियम के तहत वो अब भूमि के पूर्ण मालिक बन चुके हैं. कसौली की ट्रायल कोर्ट ने कर्ज देकर जमीन अपने पास गिरवी रखवाने वालों के पक्ष में फैसला सुनाया था. इस फैसले के खिलाफ मामला जिला जज सोलन की अपीलीय अदालत के समक्ष पहुंचा.

अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि हिमाचल प्रदेश ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1976 के तहत कृषि भूमि की कुर्की या पूर्ण जब्ती पर पूरी तरह रोक है. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि 'उपयोग के साथ गिरवी भूमि' के मामले में कब्जा तब तक रहता है जब तक कर्ज की राशि पूरी तरह चुका नहीं दी जाती. ऐसी स्थिति में मियाद खत्म होने का नियम लागू नहीं होता और केवल 30 वर्ष बीत जाने से बंधकदार को जमीन का पूर्ण मालिकाना हक हासिल नहीं हो जाता.

हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए जमीन अपने पास गिरवी रखने वाले पक्ष का जमीन पर पूर्ण स्वामित्व घोषित करने का दावा खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जमीन को अपने पास गिरवी रखने वाले बंधकदार के रूप में तब तक जमीन पर कब्जा बनाए रख सकते हैं, जब तक मूल मालिक के कानूनी वारिस 350 रुपये की मूल राशि वापस नहीं कर देते. इस तरह हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरवी रखी गई भूमि के संबंध में केवल निर्धारित अवधि गुजर जाने से बंधकदार के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का अधिकार उत्पन्न नहीं होता.

ये भी पढ़ें: शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में नहीं बनेंगे 'माननीयों' के आवास, सरकार ने दिया बयान, हाईकोर्ट ने लिया रिकॉर्ड में

TAGGED:

OWNER RETAIN RIGHTS MORTGAGED LAND
MORTGAGED LAND 30 YEARS HIGH COURT
HIMACHAL HIGH COURT
हिमाचल हाईकोर्ट
MORTGAGED LAND DISPUTE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.