आकांक्षा कार्यक्रम के नए बैच का ओरिएंटेशन, मेधावी विद्यार्थियों को मिली सफलता की नई दिशा
रांची में आकांक्षा कार्यक्रम के नए बैच का ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
Published : July 27, 2026 at 8:50 PM IST
रांची: झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम के नए बैच के विद्यार्थियों के लिए सोमवार को ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, अध्ययन की रणनीति और कार्यक्रम की कार्यप्रणाली से अवगत कराना था. आकांक्षा कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और CLAT जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराकर उनके सपनों को साकार करने का अवसर दिया जा रहा है.
ओरिएंटेशन कार्यक्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, आकांक्षा कार्यक्रम के समन्वयक वी.के. सिंह, फैकल्टी सदस्य तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. इस दौरान विद्यार्थियों को आकांक्षा कार्यक्रम की कार्यप्रणाली, पढ़ाई की योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के तरीके और भविष्य में उपलब्ध करियर के अवसरों की विस्तार से जानकारी दी गई. फैकल्टी सदस्यों ने विद्यार्थियों को अनुशासित दिनचर्या अपनाने, नियमित अध्ययन करने और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की सलाह दी. साथ ही छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया.
इस अवसर पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश प्रसाद ने कहा कि आकांक्षा कार्यक्रम राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि सरकार इंजीनियरिंग, मेडिकल और CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का पूरा खर्च वहन कर रही है. इसलिए विद्यार्थियों को भी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध करा रही है. विद्यार्थियों को अपने माता-पिता, राज्य और सरकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी होगी. जब आकांक्षा कार्यक्रम के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में सफलता हासिल करते हैं तो सबसे अधिक खुशी होती है. हर वर्ष इस कार्यक्रम का सफलता प्रतिशत बढ़ रहा है, जो इसकी गुणवत्ता और विद्यार्थियों की मेहनत को दर्शाता है.
उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी लगन के साथ तैयारी करें. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में आकांक्षा कार्यक्रम के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे.
आकांक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है. शिक्षा विभाग का मानना है कि यह कार्यक्रम न केवल विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहा है, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहा है. लगातार बेहतर परिणामों के कारण आकांक्षा कार्यक्रम आज झारखंड के हजारों विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव बनता जा रहा है.
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