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ओरिएंटल इंश्योरेंस 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट, सरकारी हेलीकॉप्टर के बीमा दावे में देरी पड़ी भारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय हेलीकॉप्टर के बीमा दावे के निपटारे में 4 साल से अधिक की देरी पर साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. शासन ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है. विमानन संचालनालय ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह कड़ी कार्रवाई द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ की है.

हादसे के बाद राज्य सरकार ने बीमा दावा प्रस्तुत किया था. शासन के मुताबिक, कंपनी ने दावे को 4 साल से अधिक समय तक लंबित किए रखा. अगस्त 2026 में इस दावे को फिर अस्वीकार कर दिया.

दरअसल, पूरा मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए राज्य शासन के हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ है. हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया गया था और निर्धारित बीमा प्रीमियम का पूरा भुगतान किया गया था.





जांच में सामने आई दावे के निपटारे में देरी

विमानन संचालनालय ने पूरे प्रकरण का परीक्षण किया, इसमें सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में हुई देरी को गंभीरता से लिया गया. सरकार ने मामले को राज्य के वित्तीय हितों से जुड़ा विषय माना.





ब्लैकलिस्ट से पहले कंपनी को दिया गया नोटिस

कार्रवाई से पहले द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को शासन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. कंपनी ने अपना लिखित जवाब दिया और उसे व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया.





कंपनी का पक्ष सुनने के बाद जारी हुआ आदेश

कंपनी के जवाब, उपलब्ध तथ्यों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश जारी किया. इसके बाद कंपनी को 3 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया गया.



सार्वजनिक धन से जुड़े मामलों में देरी पर सख्त रुख

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्ति और जनता के पैसे से जुड़े दावों के निपटारे में अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है. शासन के साथ काम करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों का समयबद्ध पालन करना होगा.





बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी कार्रवाई

द ओरिएंटल इंश्योरेंस को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है. राज्य सरकार अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आगे भी आवश्यक कार्रवाई जारी रखेगी.



सरकार ने तय की जवाबदेही की प्राथमिकता

राज्य शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी धन और वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोपरि है. सरकार के साथ काम करने वाली संस्थाओं से समयबद्ध, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा की अपेक्षा की जाती है.