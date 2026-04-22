मिडिल ईस्ट संकट और अमेरिकी टैरिफ की मार: रांची की ‘ओरिएंट क्राफ्ट’ में बवाल, दो दिन के उग्र प्रदर्शन के बाद वार्ता से सुलझा विवाद
ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कार्यरत कर्मियों का मामला वार्ता के बाद सुलझ गया है.
Published : April 22, 2026 at 6:23 PM IST
रांची: वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का असर अब झारखंड की औद्योगिक इकाइयों पर भी साफ दिखने लगा है. मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और 2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का सीधा असर राजधानी रांची के खेलगांव स्थित ओरिएंट क्राफ्ट फैशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर पड़ा है.
दो महीनों से नहीं मिला वेतन मजदूरों को वेतन
हालात ऐसे बन गए है कि कंपनी में कार्यरत करीब 2400 कर्मियों को पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिला है. जिसके विरोध में बड़ी संख्या में महिला कर्मियों ने लगातार दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन किया. आंदोलन इतना उग्र हो गया कि गेट तोड़ने तक की नौबत आ गई. हालांकि प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच हुई लंबी वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया.
बकाया वेतन को लेकर आक्रोश
प्रदर्शन के दूसरे दिन माहौल तनावपूर्ण रहा. बड़ी संख्या में महिला कर्मियों ने कंपनी गेट के बाहर इकट्ठा होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और बकाया वेतन की मांग को लेकर आक्रोश जताया. मौके पर स्थिति बिगड़ती देख प्रशासनिक अधिकारी भी सतर्क हो गए. इसी बीच कंपनी के सीएमडी सुधीर ढींगरा रांची पहुंचे और उन्होंने श्रमिकों और प्रबंधन के बीच सीधे संवाद की पहल की.
वैश्विक संकट का स्थानीय असर
कंपनी प्रबंधन के मुताबिक, ओरिएंट क्राफ्ट को ज्यादातर ऑर्डर अमेरिका से मिलते रहे हैं. पहले जहां इन उत्पादों पर करीब 13% टैरिफ लगता था. वही 2025 के दौरान यह बढ़ते-बढ़ते 63 % तक पहुंच गया है. टैरिफ में इस भारी वृद्धि और मिडिल ईस्ट के देशों में जारी संघर्ष के कारण सप्लाई चेन और ऑर्डर पर असर पड़ा, जिससे कंपनी का मार्जिन बुरी तरह घट गया. परिणामस्वरूप वित्तीय संकट गहराया और कर्मियों को समय पर वेतन देना मुश्किल हो गया.
अमेरिकी टैरिफ से बिगड़ी स्थिति
बताया गया कि अप्रैल 2025 में अमेरिकी टैरिफ की शुरुआत 10 % से हुई थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर 25 % और फिर अगस्त 2025 तक 50 % तक पहुंच गया. यह दर फरवरी 2026 की शुरुआत तक बनी रही. 6 फरवरी 2026 को इसमें कुछ राहत देते हुए इसे 18 % किया गया लेकिन तब तक कई निर्यात आधारित कंपनियां गंभीर रूप से प्रभावित हो चुकी थी.
महिला कर्मियों का फूटा गुस्सा
‘ओरिएंट क्राफ्ट’ के खेलगांव सेंटर में कार्यरत करीब 85 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं. पिछले दो महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया. इसी के विरोध में महिला कर्मियों ने काम बंद कर प्रदर्शन शुरू किया. दूसरे दिन यह आंदोलन उग्र रूप लेता दिखा और गेट तोड़ने की स्थिति तक पहुंच गया.
कर्मियों में भारी नाराजगी
प्रदर्शन कर रही एक महिला कर्मचारी ने बताया कि “दो महीने से सैलरी नहीं मिली है, घर चलाना मुश्किल हो गया है. हमें मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा.” वही अन्य कर्मियों ने भी कार्यस्थल पर व्यवहार ओवरटाइम और सुविधाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.
मांगों पर बनी सहमति
श्रमिकों ने प्रबंधन के समक्ष दस सूत्री मांग रखी, जिसमें वेतन वृद्धि, समय पर सैलरी भुगतान, कार्य समय निर्धारण, ओवरटाइम का उचित भुगतान, सरकारी तर्ज पर छुट्टियां, कैंटीन में समान भोजन, कार्यस्थल पर सम्मानजनक व्यवहार और बकाया वेतन का शीघ्र भुगतान शामिल था.
3 अप्रैल को दिया जाएगा एक महीने का वेतन
लंबी बातचीत के बाद प्रबंधन ने कई मांगों पर सहमति जताई है और तय हुआ कि एक महीने का बकाया वेतन 23 अप्रैल को दिया जाएगा जबकि दूसरे महीने का वेतन 10 से 15 मई के बीच भुगतान किया जाएगा. इसके साथ ही श्रमिकों के शोषण की शिकायतों के लिए श्रम विभाग का संपर्क नंबर उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सीएमडी का आश्वासन और चेतावनी
कंपनी के सीएमडी सुधीर ढींगरा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है. उन्होंने यहां तक कहा कि वे अपना एफडी तुड़वाकर कर्मियों को वेतन दे रहे है. उन्होंने झारखंड के श्रमिकों की कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा कि “यहां के श्रमिकों की गुणवत्ता देश में सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि घाटा और बढ़ा, तो कंपनी को बंद करने की नौबत आ सकती है.
प्रशासन की भूमिका और निष्कर्ष
करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में श्रम विभाग की भी अहम भूमिका रही. उप श्रम आयुक्त अविनाश कृष्ण ने बताया कि सभी प्रमुख मुद्दों पर सहमति बन गई है और आंदोलन समाप्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए निगरानी रखी जाएगी.
स्थानीय महिलाओं को मिला है रोजगार
यह फैक्ट्री वर्ष 2019 में तत्कालीन राज्य सरकार की पहल पर स्थापित की गई थी और यहां बड़े पैमाने पर रेडीमेड परिधान तैयार किए जाते हैं. आधुनिक मशीनों से लैस इस इकाई में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिला है. फिलहाल, वार्ता के बाद स्थिति सामान्य होती दिख रही है लेकिन यह घटना इस बात का संकेत है कि वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव का असर अब स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्योगों पर भी गहराई से पड़ रहा है.
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