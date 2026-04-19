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भिवानी में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, नशे की लत पूरी करने के लिए करते थे वारदात, 3 आरोपी अरेस्ट

भिवानी : हरियाणा के भिवानी में जीआरपी-आरपीएफ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. ट्रेन में यात्रियों को निशाना बनाने वाले एक संगठित गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों ने ट्रेन में सफर कर रही एक महिला को निशाना बनाते हुए उसका सोने का लॉकेट, जरूरी डॉक्यूमेंट और नगदी चोरी कर ली थी.

सोने का लॉकेट बरामद : आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से महिला का सोने का लॉकेट बरामद हुआ. इसके बाद अन्य दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे महिला के डॉक्यूमेंट बरामद किए गए. पुलिस जांच में सामने आया है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि एक संगठित गिरोह का काम है, जो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाता है.

भिवानी में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ (Etv Bharat)

नशे की लत को पूरा करने के लिए वारदात : पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वे नशे की लत को पूरा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने बताया कि नशे की लत के कारण वे चोरी करते हैं और इसी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं. फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र कुमार ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि ट्रेन में सफर के दौरान अपने सामान का विशेष ध्यान रखें. खासकर सोने के जेवरात पहनने से बचें और अपने आसपास के लोगों पर नजर बनाए रखें.