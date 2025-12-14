ETV Bharat / state

Ghaziabad में अवैध फैक्ट्री में बन रही नकली दवाइयों का भंडाफोड़, यूपी से दिल्ली तक सप्लाई, दो गिरफ्तार

दिल्ली क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने नकली दावों के संगठित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन ₹2.3 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 14, 2025 at 7:22 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने दिल्ली एनसीआर में संचालित हो रहे नकली दावों के संगठित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन ₹2.3 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं. संगठित रैकेट द्वारा देशभर में प्रतिष्ठित कंपनियों की नकली दवाइयां बनाकर बेची जा रही थी. क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने मामले का खुलासा करते हुए गौरव भगत और विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है.

क्राइम ब्रांच को दिल्ली एनसीआर में नकली दवाइयां बेची जाने की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के सदर बाजार के तेलीवाड़ा इलाके में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली मलहम बरामद किए गए, जिसमें बेटनोवेट सी और क्लोब जी जैसी दवाएं शामिल थी. दोनों दवाइयों का इस्तेमाल त्वचा से संबंधित बीमारियों में किया जाता है. सदर बाजार इलाके से क्राइम ब्रांच ने विशाल गुप्ता को गिरफ्तार किया. विशाल गुप्ता से पूछताछ के के दौरान क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही है. जहां पर नकली दवाइयां बनाई जाती हैं.

आदित्य गौतम, डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली (ETV Bharat)

शनिवार, 13 दिसंबर 2025 की रात दिल्ली क्राइम ब्रांच द्वारा गाजियाबाद की लोनी स्थित मीरपुर हिंदू गांव में फैक्ट्री में छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान क्राइम ब्रांच को मौके से भारी मात्रा में तैयार की गई नकली दवाइयां बरामद हुई. मौके से नकली दवाइयों को तैयार करने के लिए पैकेजिंग मैटेरियल, कच्चा माल और नकली दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनों बरामद की गई हैं.

कार्रवाई के दौरान ड्रग इंस्पेक्टर और संबंधित दवा कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठित कंपनी के मलहम की 5400 ट्यूब, 22 हज़ार खाली ट्यूब और 350 किलो कच्चा माल भी बरामद किया है. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. गाजियाबाद के लोनी में तैयार की गई नकली दवाइयां को दिल्ली के सदर बाजार लाया जाता था और यहां से आगे सप्लाई किया जाता था.

"दिल्ली के क्राइम ब्रांच थाने में 12 दिसंबर 2025 को इस संबंध में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल, दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. संगठित रैकेट को बड़े स्तर पर चलाए जा रहा था. नकली दवाइयों के संगठित रैकेट से जुड़े सप्लायर, डिलीवरी एजेंट और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच द्वारा छापेमारी की जा रही है." - आदित्य गौतम, डीसीपी क्राइम ब्रांच दिल्ली-

मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी गौरव भगत मूल रूप से गाजियाबाद के लोनी स्थित मीरपुर हिंदू गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी विशाल गुप्ता दिल्ली के सभापुर स्थित निर्माण विहार का निवासी है.

