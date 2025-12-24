ETV Bharat / state

दुमका में संगठित गिरोह कर रहा बालू का अवैध कारोबार, दो हजार सीएफटी बालू जब्त

दुमका: शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसडंगल के समीप बंद पत्थर खदान के पास डंप किए गए लगभग दो हजार सीएफटी (2000 क्यूबिक फीट) अवैध बालू को प्रशासन ने जब्त कर लिया. यह कार्रवाई अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर के नेतृत्व में की गई. उनके साथ थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पुलिस बल के साथ मौजूद थे. जब्त बालू को थाना परिसर भेज दिया गया.

संगठित गिरोह कर रहा कारोबार: सीओ

सीओ कपिल देव ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सरसडंगल के पास अवैध रूप से बालू जमा किया गया है. इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि नदी से बालू उठाव की जानकारी मिली थी, लेकिन टीम के पहुंचने पर कोई नहीं पकड़ा गया. सीओ ने यह भी स्वीकार किया कि यह एक संगठित गिरोह का काम है, जिसे जल्द पकड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पहले से चल रही है और आगे भी लगातार जारी रहेगी.

कपिलदेव ठाकुर, सीओ, शिकारीपाड़ा (ETV Bharat)

गौरतलब है कि इसी माह सात दिसंबर को इसी टीम ने दस हजार सीएफटी बालू जब्त किया था. उस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. इसके बावजूद बालू माफिया सक्रिय हैं और अपना धंधा जारी रखे हुए हैं. लगातार कार्रवाई के बावजूद माफिया के हौसले बुलंद होने से यह स्पष्ट हो रहा है कि शिकारीपाड़ा प्रशासन और पुलिस को जिला मुख्यालय स्तर से सहयोग लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि इस अवैध कारोबार का पूरी तरह खात्मा हो और इसके पीछे सक्रिय लोगों का खुलासा हो सके.