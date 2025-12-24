दुमका में संगठित गिरोह कर रहा बालू का अवैध कारोबार, दो हजार सीएफटी बालू जब्त

ETV Bharat / state

December 24, 2025

दुमका: शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरसडंगल के समीप बंद पत्थर खदान के पास डंप किए गए लगभग दो हजार सीएफटी (2000 क्यूबिक फीट) अवैध बालू को प्रशासन ने जब्त कर लिया. यह कार्रवाई अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर के नेतृत्व में की गई. उनके साथ थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पुलिस बल के साथ मौजूद थे. जब्त बालू को थाना परिसर भेज दिया गया.

संगठित गिरोह कर रहा कारोबार: सीओ

सीओ कपिल देव ठाकुर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सरसडंगल के पास अवैध रूप से बालू जमा किया गया है. इसी सूचना के आधार पर छापेमारी की गई. उन्होंने कहा कि नदी से बालू उठाव की जानकारी मिली थी, लेकिन टीम के पहुंचने पर कोई नहीं पकड़ा गया. सीओ ने यह भी स्वीकार किया कि यह एक संगठित गिरोह का काम है, जिसे जल्द पकड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पहले से चल रही है और आगे भी लगातार जारी रहेगी.

कपिलदेव ठाकुर, सीओ, शिकारीपाड़ा (ETV Bharat)

गौरतलब है कि इसी माह सात दिसंबर को इसी टीम ने दस हजार सीएफटी बालू जब्त किया था. उस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी. इसके बावजूद बालू माफिया सक्रिय हैं और अपना धंधा जारी रखे हुए हैं. लगातार कार्रवाई के बावजूद माफिया के हौसले बुलंद होने से यह स्पष्ट हो रहा है कि शिकारीपाड़ा प्रशासन और पुलिस को जिला मुख्यालय स्तर से सहयोग लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि इस अवैध कारोबार का पूरी तरह खात्मा हो और इसके पीछे सक्रिय लोगों का खुलासा हो सके.

अवैध बालू पर जीरो टॉलरेंस: उपायुक्त

इधर, बुधवार को दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई. बैठक में उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में अवैध बालू का परिवहन नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नियमित रूप से ऐसे वाहनों की पहचान कर सघन जांच अभियान चलाया जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध बालू खनन एवं परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

