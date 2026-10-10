SIR और आंदोलित छात्रों पर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ रांची में वाम संगठनों का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला
रांची में वामदलों से जुड़े विभिन्न संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:38 PM IST
रांची: राजधानी रांची में आज शनिवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विभिन्न वामदलों से जुड़े छात्र, युवा और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. इसमें सीपीआई और सीपीआई माले के प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल हुए.
सीपीआई माले की छात्र इकाई आइसा के साथ साथ सीटू, एसएफआई, AIDWA, डीवाईएफआई सहित कई वाम संगठन भी शामिल हुए. प्रदर्शन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका. इसके अलावा जमकर नारेबाजी भी की.
मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी तक आंदोलन जारी रहेगा- मनोज भक्त
झारखंड सीपीआई माले के राज्य सचिव मनोज भक्त ने कहा कि भारत में बीजेपी के पक्ष में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार काम कर रहे हैं, उनकी बर्खास्तगी होने तक सीपीआई माले का प्रदर्शन जारी रहेगा.
सीपीआई माले नेता मनोज भक्त ने कहा कि जिस तरह से आज लोकतंत्र खतरे में पड़ा है और भारत के संविधान, चुनाव और लोकतंत्र बचाने के लिए आज दिल्ली की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा उतरे हैं. उन युवाओं के साथ दिल्ली पुलिस बर्बरता कर रही है उससे यह साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार लाठी-डंडे के सहारे लोकतांत्रिक ढंग से उठाए जाने वाले आवाज को दबाना चाहती है. अब उनका यह आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी और उनपर मुकदमा होने तक जारी रहेगा.
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