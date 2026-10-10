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SIR और आंदोलित छात्रों पर पुलिसिया जुल्म के खिलाफ रांची में वाम संगठनों का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला

रांची में वामदलों से जुड़े विभिन्न संगठनों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

रांची: राजधानी रांची में आज शनिवार को देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विभिन्न वामदलों से जुड़े छात्र, युवा और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया. इसमें सीपीआई और सीपीआई माले के प्रदेश स्तरीय नेता भी शामिल हुए.

सीपीआई माले की छात्र इकाई आइसा के साथ साथ सीटू, एसएफआई, AIDWA, डीवाईएफआई सहित कई वाम संगठन भी शामिल हुए. प्रदर्शन के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका. इसके अलावा जमकर नारेबाजी भी की.