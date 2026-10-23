उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय नेता मन्ना लाल रावत, गांवों को 'अंतिम' से 'प्रथम' बनाने पर जोर
देहरादून में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तराखंड की संगठनात्मक बैठक, 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस, सांसद मन्ना लाल ने ली बैठक
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 5:12 PM IST
देहरादून: प्रदेश कार्यालय में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तराखंड की संगठनात्मक बैठक आहूत की गई. जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मन्ना लाल रावत ने शिरकत की. बैठक में संगठनात्मक मजबूती, कार्यों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पार्टी की विचारधारा के साथ जनकल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने के विषयों पर विचार-विमर्श किया गया. वहीं, मन्ना लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं.
बता दें क उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी जनजातीय समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही संगठन को सक्रिय करने में जुटी है. इसी कड़ी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संगठनात्मक बैठक देहरादून में आयोजित की गई. बैठक में बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उदयपुर से सांसद मन्ना लाल रावत शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास, सम्मान और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई अहम काम किए हैं.
https://t.co/WHY6IF4ucp— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 23, 2026
जनजातीय समाज को विकास की दौड़ में आगे लाने की जरूरत: उनके मुताबिक, सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समाज को विकास की दौड़ में आगे लाना और देश के विकास में उसकी भागीदारी बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज देश की संस्कृति, परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है. इस समाज के लोगों ने हमेशा देश के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना के साथ काम किया है.
देश के अंतिम गांव को प्रथम गांव के रूप में पहचान देने की पहल: सांसद मन्ना लाल ने कहा कि पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे जनजातीय गांवों को देश के अंतिम गांव के तौर पर देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गांवों को देश के प्रथम गांव के रूप में पहचान देने की पहल की. इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाना और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सीमाओं पर रहने वाले जनजातीय समाज के लोग देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
नक्सलवाद पर भी रखी अपनी बात: उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां केंद्र सरकार के प्रयासों से हालात में बदलाव आया है और जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है. उन्होंने इसे जनजातीय क्षेत्रों में शांति, विकास और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से जोड़ते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विकास के समान अवसर मिलें.
15 नवंबर को देशभर में मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस: सांसद मन्ना लाल ने कहा कि जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना जरूरी है. आने वाली 15 नवंबर को देशभर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर सरकारी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही बीजेपी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी संयुक्त रूप से कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय समाज के गौरव, उसकी संस्कृति और उसके योगदान को सामने लाएंगे.
जनजातीय समाज के योगदान को सम्मान देने का अवसर: उन्होंने कहा कि जनजाति गौरव दिवस केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि जनजातीय समाज के इतिहास, परंपराओं और देश के लिए उसके योगदान को सम्मान देने का अवसर है. ऐसे कार्यक्रमों के जरिए नई पीढ़ी को भी जनजातीय समाज के महापुरुषों और उनके संघर्षों के बारे में जानकारी मिलेगी. बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे.
बीजेपी की इस बैठक को जनजातीय समाज के बीच संगठनात्मक गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. पार्टी की ओर से जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रमों की तैयारी भी की जा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में जनजातीय समाज के सम्मान, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बीजेपी की गतिविधियां और तेज हो सकती हैं.
ये भी पढ़ें-