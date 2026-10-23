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उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी के केंद्रीय नेता मन्ना लाल रावत, गांवों को 'अंतिम' से 'प्रथम' बनाने पर जोर

बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक ( फोटो सोर्स- X@BJP4UK )

बता दें क उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी जनजातीय समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही संगठन को सक्रिय करने में जुटी है. इसी कड़ी में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संगठनात्मक बैठक देहरादून में आयोजित की गई. बैठक में बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उदयपुर से सांसद मन्ना लाल रावत शामिल हुए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास, सम्मान और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई अहम काम किए हैं.

जनजातीय समाज को विकास की दौड़ में आगे लाने की जरूरत: उनके मुताबिक, सरकार की योजनाओं का उद्देश्य जनजातीय समाज को विकास की दौड़ में आगे लाना और देश के विकास में उसकी भागीदारी बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज देश की संस्कृति, परंपराओं और सुरक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा है. इस समाज के लोगों ने हमेशा देश के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी की भावना के साथ काम किया है. बैठक में मौजूद बीजेपी नेता (फोटो सोर्स- X@BJP4UK) देश के अंतिम गांव को प्रथम गांव के रूप में पहचान देने की पहल: सांसद मन्ना लाल ने कहा कि पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे जनजातीय गांवों को देश के अंतिम गांव के तौर पर देखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गांवों को देश के प्रथम गांव के रूप में पहचान देने की पहल की. इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाना और वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. सीमाओं पर रहने वाले जनजातीय समाज के लोग देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा उत्तराखंड संगठनात्मक बैठक (फोटो सोर्स- X@BJP4UK) नक्सलवाद पर भी रखी अपनी बात: उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पहले नक्सलवाद का प्रभाव था, वहां केंद्र सरकार के प्रयासों से हालात में बदलाव आया है और जनजातीय समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम हुआ है. उन्होंने इसे जनजातीय क्षेत्रों में शांति, विकास और सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों से जोड़ते हुए कहा कि सरकार की कोशिश है कि इन इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विकास के समान अवसर मिलें.