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गिरिडीह उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर आया बाबूलाल का बयान, बोले- दिल्ली से तय होगा प्रत्याशी

गिरिडीह: बीजेपी महानगर जिला की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक मंगलवार को हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई. जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया, साथ ही पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में 27 सितंबर को प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सभी बूथों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 1 से 7 अक्टूबर तक मंडल स्तर पर बैठक आयोजित करने की रूपरेखा पर चर्चा हुई.

गिरिडीह में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक (Etv Bharat)

बाबूलाल मरांडीकी आगामी उपचुनाव पर प्रतिक्रिया

बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बाबूलाल मरांडी ने बातचीत की. गिरिडीह उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रत्याशी तो दिल्ली से तय होगा और रही बात उपचुनाव लड़ने की तो यह तो तय है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्त्ता 24 घंटे काम करते हैं और तैयार रहते हैं.