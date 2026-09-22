गिरिडीह उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर आया बाबूलाल का बयान, बोले- दिल्ली से तय होगा प्रत्याशी
गिरिडीह में बीजेपी महानगर जिला की संगठनात्मक बैठक भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई.
Published : September 22, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 8:46 PM IST
गिरिडीह: बीजेपी महानगर जिला की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक मंगलवार को हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित हुई. जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने पर विस्तृत चर्चा हुई.
बैठक को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी और कर्मवीर सिंह ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर बल दिया, साथ ही पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया. बैठक में 27 सितंबर को प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सभी बूथों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा 1 से 7 अक्टूबर तक मंडल स्तर पर बैठक आयोजित करने की रूपरेखा पर चर्चा हुई.
बाबूलाल मरांडीकी आगामी उपचुनाव पर प्रतिक्रिया
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों से बाबूलाल मरांडी ने बातचीत की. गिरिडीह उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रत्याशी तो दिल्ली से तय होगा और रही बात उपचुनाव लड़ने की तो यह तो तय है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्त्ता 24 घंटे काम करते हैं और तैयार रहते हैं.
आंगनबाड़ी बहनों का सम्मान
इधर, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सह वार्ड 6 के पार्षद की ओर से आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी बहनों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. संजीव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल देश के प्रधान मंत्री के रूप में 25 सालों के सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से हम सभी को प्रेरणा मिलती है, उनकी सेवा भावना से प्रेरणा लेते हुए आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं पोषण सखी बहनों का सम्मान करने का अवसर मिला है.
उन्होंने कहा कि ये बहनें समाज की नींव को मजबूत करने और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं विकास के लिए निरंतर समर्पण के साथ कार्य कर रही हैं. इनके सेवा भाव को सम्मानित करना हम सभी के लिए गर्व की बात है.
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