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झुग्गी में रहने वालों का आशियाने का सपना हुआ पूरा, 13 निराश्रित परिवारों को मिला घर, जल्द करेंगे गृह प्रवेश

हरिद्वार: बैरागी कैंप में पिछले दस वर्षों से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. 50 परिवारों में से 13 परिवारों को मकान के लिए तीन लाख रुपए की धनराशि प्रदान कर दी है. जल्द ही बाकी बचे परिवारों को भी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रत्येक परिवार को तीन लाख रूपये की धनराशि दी जाएगी. 13 परिवारों को फ्लैट की चाबी भी मिल गई है और जल्द ही सभी गृह प्रवेश करेंगे.

बता दें कि बैरागी कैंप कुंभ मेले के लिए आरक्षित भूमि है, सारी जमीन सिंचाई विभाग के अधीन आती है. यहां कई परिवार अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं. झुग्गी झोपड़ी में लोगों को पेयजल, बिजली और पानी के साथ जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है. बड़े आयोजनों पर कभी भी अवैध झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ भी दिया जाता है. निस्वार्थ कदम संस्था के सदस्य रोहित वर्मा ने बताया कि उनके संस्था के प्रमुख प्रमोद राघव एक बिजनेसमैन हैं, जो पिछले 25 सालों से गरीब और वंचित वर्ग की सेवा कर रहे हैं.

हरिद्वार के बैरागी कैंप में लंबे समय से कई परिवार झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे हैं. संस्था की ओर से इन परिवारों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार और प्रशासन से भी बातचीत की गई, लेकिन बैरागी कैंप की जमीन सिंचाई विभाग की होने के कारण वहां मकान बनवाना आसान नहीं था. इसके बाद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई और उन्हें योजना का लाभ दिलाने के प्रयास शुरू किए गए. उन्होंने बताया कि अन्नैकी हेतमपुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जा रहे हैं.