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मथुरा में श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का आयोजन; बागेश्वर सरकार का विवादित पोस्टर लगाया

मथुरा में श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का आयोजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मथुरा: कार्तिक महीने की दशमी के दिन गुरुवार की शाम को माथुर चतुर्वेदी परिषद द्वारा श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेला शहर के होली गेट चौराहे पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ. चतुर्वेदी समाज के लोगों ने शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली. चौराहे पर प्रतीकात्मक कंस के पुतले को डंडों से मार-मारकर वध किया गया. यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है.

कंस वध मेला: माथुर चतुर्वेदी परिषद द्वारा शहर में पारंपरिक कंस वध मेला गुरुवार की शाम को शहर के हृदय स्थल होली गेट पर आयोजित किया गया. रंगेश्वर मंदिर के पास कंस टीला पर 30 फीट ऊंचा कंस का विशाल पुतला तैयार किया गया.