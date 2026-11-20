मथुरा में श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का आयोजन; बागेश्वर सरकार का विवादित पोस्टर लगाया
तीर्थ पुरोहित ने बताया चतुर्वेदी समाज का पारंपरिक कंस वध मेला आज शाम को आयोजित किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:41 AM IST
मथुरा: कार्तिक महीने की दशमी के दिन गुरुवार की शाम को माथुर चतुर्वेदी परिषद द्वारा श्रीकृष्ण महोत्सव कंस वध मेला शहर के होली गेट चौराहे पर धूमधाम के साथ संपन्न हुआ. चतुर्वेदी समाज के लोगों ने शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली. चौराहे पर प्रतीकात्मक कंस के पुतले को डंडों से मार-मारकर वध किया गया. यह परंपरा पिछले कई दशकों से चली आ रही है.
कंस वध मेला: माथुर चतुर्वेदी परिषद द्वारा शहर में पारंपरिक कंस वध मेला गुरुवार की शाम को शहर के हृदय स्थल होली गेट पर आयोजित किया गया. रंगेश्वर मंदिर के पास कंस टीला पर 30 फीट ऊंचा कंस का विशाल पुतला तैयार किया गया.
सैकड़ो की संख्या में चतुर्वेदी समाज के लोग पुतले को खींचकर ले जाते हैं और लाठी डंडों से पीट-पीटकर वध किया जाता है. मेले से पहले शहर में भव्य शोभायात्रा और विश्राम घाट पर यमुना जी की आरती की जाती है. इसके बाद कंस पुतले का वध किया जाता है.
पांच हजार वर्ष पुरानी परंपरा: द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और मथुरा के राजा कंस का वध करने के लिए विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण ने देवकी की आठवीं संतान के रूप में जन्म लिया. बलदाऊ ने अपने बल से कृष्ण ने अपने छल से कंस का वध किया. तभी से चतुर्वेदी यदुवंशी मानते हुए कंस का वध करने की परंपरा 5000 वर्ष से चली आ रही है.
तीर्थ पुरोहित राकेश चतुर्वेदी ने बताया चतुर्वेदी समाज का पारंपरिक कंस वध मेला आज शाम को आयोजित किया गया. इसमें रंगेश्वर मंदिर के पास कंस टीला पर विशाल पुतला तैयार किया गया और चतुर्वेदी समाज के सैकड़ों युवाओं ने लाठी डंडों से कंस का पीट-पीटकर वध किया. तीन दिवसीय मेले का आयोजन आज समापन किया गया है.
धीरेंद्र शास्त्री का विवादित पोस्टर: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में गुरुवार की शाम को कंस वध मेला आयोजित किया गया था. इसमें बागेश्वर धाम सरकार धीरेंद्र शास्त्री को कंस के रूप में दिखाया गया और कंस को मारते हुए वध किया गया.
दरअसल, पिछले दिनों मध्य प्रदेश के भोपाल में धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम में अंतर बताया था. कृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा कहकर विवादित बयान दिए थे. इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री का यादव महासभा और मथुरा के संतों ने विरोध जताया.
यह भी पढ़ें: घटती वैकेंसी, देरी से आते रिजल्ट और बढ़ती उम्र के दबाव में घुट रहे प्रतियोगी छात्र; जानें क्या है संगम नगरी के युवाओं का दर्द