167वीं ऐतिहासिक रामलीला: जसवंतनगर में शिवपाल यादव की मौजूदगी में उमड़ा आस्था का सैलाब
समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव अपने पौत्र के साथ प्रभु श्रीराम के दर्शन करने पहुंचे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:02 PM IST
इटावा : जसवंतनगर में आयोजित 167वीं ऐतिहासिक रामलीला में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचे. इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भी अपने पौत्र के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे. उनके आने से कार्यक्रम में मौजूद लोगों और आयोजकों के बीच खासा उत्साह देखा गया.
दरअसल, जसवंतनगर की रामलीला अपनी ऐतिहासिक परंपरा और विशिष्ट आयोजन शैली के लिए जानी जाती है. हर साल यहां रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई. पूरा माहौल भगवान श्रीराम के जयकारों और भक्ति भावना से सराबोर दिखाई दिया.
वहीं, रामलीला में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के स्वरूपों की आरती उतारी. इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़े इस आयोजन में शामिल हुए.
बता दें कि जसवंतनगर की रामलीला केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का भी अहम हिस्सा है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा में स्थानीय लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. रामलीला के मंचन के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्शों और मर्यादा का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाता है.
कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर जसवंतनगर की रामलीला के प्रति लोगों की आस्था और आकर्षण को दर्शाया. श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण के दर्शन किए और धार्मिक आयोजन का आनंद लिया.
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