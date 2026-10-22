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167वीं ऐतिहासिक रामलीला: जसवंतनगर में शिवपाल यादव की मौजूदगी में उमड़ा आस्था का सैलाब

167वीं ऐतिहासिक रामलीला ( Photo Credit; ETV Bharat )

इटावा : जसवंतनगर में आयोजित 167वीं ऐतिहासिक रामलीला में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला. इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचे. इस मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव भी अपने पौत्र के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे. उनके आने से कार्यक्रम में मौजूद लोगों और आयोजकों के बीच खासा उत्साह देखा गया.

आरती करते हुए शिवपाल यादव (Photo Credit; ETV Bharat) दरअसल, जसवंतनगर की रामलीला अपनी ऐतिहासिक परंपरा और विशिष्ट आयोजन शैली के लिए जानी जाती है. हर साल यहां रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं. इस बार भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई. पूरा माहौल भगवान श्रीराम के जयकारों और भक्ति भावना से सराबोर दिखाई दिया.