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State Police Duty Meet 2026: 11 विषयों में परखी जाएगी झारखंड पुलिस की दक्षता, 27-30 नवंबर तक होगा आयोजन

21वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2026 ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, तकनीकी कौशल और कार्य क्षमता को परखने के लिए 21वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2026 का आयोजन किया जा रहा है.

यह प्रतियोगिता 27 से 30 नवम्बर तक रांची के जैप-1 परिसर, डोरंडा में आयोजित किया जा रहा है. इसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस टीमों की भागीदारी होगी। प्रतियोगिता के दौरान 11 विषयों में पुलिसकर्मियों की दक्षता परखी जाएगी.