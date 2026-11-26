State Police Duty Meet 2026: 11 विषयों में परखी जाएगी झारखंड पुलिस की दक्षता, 27-30 नवंबर तक होगा आयोजन
रांची में राज्य पुलिस ड्यूटी मीट- 2026 का आयोजन किया जाएगा. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 26, 2026 at 4:38 PM IST
रांचीः झारखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, तकनीकी कौशल और कार्य क्षमता को परखने के लिए 21वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2026 का आयोजन किया जा रहा है.
यह प्रतियोगिता 27 से 30 नवम्बर तक रांची के जैप-1 परिसर, डोरंडा में आयोजित किया जा रहा है. इसमें राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस टीमों की भागीदारी होगी। प्रतियोगिता के दौरान 11 विषयों में पुलिसकर्मियों की दक्षता परखी जाएगी.
11 विषयों में होगी प्रतियोगिता
अपराध की जांच से लेकर घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने, तकनीकी जानकारी और पुलिस की व्यावहारिक दक्षता तक, झारखंड पुलिस की 21वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट में पुलिसकर्मियों के पेशेवर कौशल को परखने के लिए अलग-अलग विधाओं में मुकाबला होगा.
राज्य पुलिस ड्यूटी मीट में 11 विषयों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इन प्रतियोगिताओं में राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस टीमों को भाग लेना है. पुलिस ड्यूटी मीट में पुलिसकर्मियों के तकनीकी और व्यावहारिक कौशल को परखने के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इसके जरिए पुलिसकर्मियों की पेशेवर क्षमता, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता और विभिन्न पुलिस जिम्मेदारियों से जुड़े कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा.
डीजीपी तदाशा मिश्र समिति की संरक्षक
21वीं राज्य पुलिस ड्यूटी मीट-2026 की आयोजन समिति की संरक्षक पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक तदाशा मिश्र होंगी. समिति के अध्यक्ष अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग मनोज कौशिक को बनाया गया है. वहीं, पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज को उपाध्यक्ष और पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग अजय लिंडा को संगठन सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.
आयोजन समिति के संयोजक के रूप में पुलिस अधीक्षक पूज्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक शौन गड़िया को नियुक्त किया गया है. इसके अलावा रेलवे, वायरलेस एवं तकनीकी सेवा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, अभियान, विशेष शाखा, एसीबी, एससीआरबी, प्रशिक्षण और अन्य पुलिस इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है.
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